Guerra na Ucrânia

Fortes explosões registadas em refinaria de Odessa

A cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, registou ao início desta manhã fortes explosões, que terão provocado, pelo menos, três grandes nuvens de fumo negro numa área de armazenamento de combustível.

De acordo com os militares ucranianos, uma refinaria da cidade foi atacada por mísseis russos, mas não há relato de vítimas até ao momento.

De acordo com o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército ucraniano, os mísseis atingiram esta infraestrutura localizada no norte da cidade, junto ao seu porto, onde chega um oleoduto da Rússia.

As explosões (pelo menos seis de intensidade diferente) foram sentidas a quilómetros do local e três colunas de fumo negro subiram do complexo da refinaria, visíveis de toda a cidade.

O coronel Nazarov explicou que os bombeiros estão no local a tentar controlar as chamas em vários tanques de combustível onde, por vezes, ocorrem explosões quando o seu conteúdo incendeia.

Esta manhã, os alarmes antiaéreos soaram em Odessa em três ocasiões, uma delas coincidindo com o ataque à refinaria.

Num vídeo transmitido pelo canal oficial da Câmara Municipal de Odessa na rede social Telegram, Nazarov indicou que o ataque ocorreu contra uma "infraestrutura crítica" da cidade. A refinaria terá sido atingida por vários mísseis, às 6h locais, que incendiaram tanques de combustível.

Ao início desta manhã, o conselheiro do ministro do Interior ucraniano Anton Guerachtchenko tinha escrito na plataforma de mensagens Telegram que Odessa tinha sido "atacada do ar". "Foram relatados incêndios em algumas áreas. Alguns dos mísseis foram abatidos pela defesa aérea", afirmou.

Estas explosões acontecem dois dias depois de a Rússia ter acusado a Ucrânia de ter atacado um depósito de combustível em território russo. As autoridades ucranianas negaram o ataque.



A cidade de Odessa é de importância estratégica, uma vez que tem o maior porto do país e dá acesso ao Mar Negro para o resto da Ucrânia.

Toda a costa oriental, desde a península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, até às repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass, é ocupada pelas forças russas, com exceção de parte da cidade de Mariupol, onde o exército ucraniano resiste.

(Com Lusa)

