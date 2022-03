Os ataques atingiram um bairro no leste da cidade, Lytchakivsky, e de acordo com a agência France-Presse, são vísiveis chamas e grandes colunas de fumo perto do bairro.

Guerra na Ucrânia

Três explosões perto de Lviv causam pelo menos cinco feridos

Pelo menos três explosões causadas por mísseis russos foram hoje ouvidas perto da cidade de Lviv, a maior do oeste da Ucrânia, e causaram cinco feridos, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com o governador da região, Maxym Kozytsky, foram ouvidas "três poderosas explosões perto de Lviv", estrondos acompanhados pelas sirenes de aviso que se ouvem pela cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia.

Os ataques atingiram um bairro no leste da cidade, Lytchakivsky, e de acordo com a agência France-Presse, são vísiveis chamas e grandes colunas de fumo perto do bairro.

