O icónico monumento de Paris recuperou a sua brancura original graças ao trabalho diário de um exército de artesãos. A abertura continua prevista para 2024.

Paris

Três anos após o incêndio, catedral de Notre-Dame vai recuperando a beleza

Três anos após o incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame, em Paris, o edifício recuperou a sua brancura original graças ao trabalho diário de um exército de artesãos que se movem entre um emaranhado de andaimes. A reabertura continua prevista para 2024.

"A limpeza do pó e a lavagem do interior dos cofres, paredes e chão", que deverá estar concluída em breve, bem como a preparação das abóbadas para o restauro, "devolveram à catedral a sua brancura original", congratula-se o organismo público responsável pelo projeto, poucos dias antes do terceiro aniversário do incêndio, que se assinala na sexta-feira.



Antes do incêndio, a catedral recebia cerca de 12 milhões de visitantes, 2.400 cultos e 150 concertos por ano. A 15 de abril de 2019, um gigantesco fogo assolou esta obra-prima da arte gótica, provocando o colapso da sua estrutura, do famoso pináculo, o relógio e parte da abóbada, consumidos pelas chamas sob o olhar estupefacto de milhões de pessoas em todo o mundo.

Trabalhos no edifício a 13 de abril de 2022. Foto: Colin Bertier/AFP Trabalhos no edifício a 13 de abril de 2022. Foto: Colin Bertier/AFP Trabalhos no edifício a 13 de abril de 2022. Foto: Colin Bertier/AFP Vista da catedral a 12 de julho de 2021, no decorrer dos trabalhos de restauro. Foto: Bertrand Guay/AFP Trabalhos no telhado da catedral, a 15 de abril de 2021. Foto: Benoit Tessier/AFP A destruição visível no telhado do edificio histórico de Paris, a 24 de novembro de 2020. Foto: Martin Bureau/AFP





A cratera deixada no edifício deu lugar a um aglomerado de andaimes que cobrem atualmente os lados do edifício.



Os trabalhos, de dimensões titânicas, iniciaram-se em abril de 2019 com a "fixação" do edifício (dobragem dos 28 contrafortes, desmontagem do andaime que rodeava o pináculo, limpeza dos escombros, descontaminação das 450 toneladas de chumbo que tinham sido parcialmente vaporizadas para a atmosfera...). Uma "grande etapa" realizada sob alta segurança que foi concluída no verão de 2021, com um custo total de 151 milhões de euros.



Foto: Fabien Barrau/AFP Foto: Ludovic Marin/AFP Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP Foto: Eric FeferbergAFP

O incêndio suscitou uma onda de generosidade sem precedentes, com donativos de quase 844 milhões de euros enviados por 340 mil doadores de 150 países até à data, de acordo com os responsáveis pelo projeto.



Obras proporcionam descoberta arqueológica

Em paralelo com as obras em curso no edifício, prosseguem os trabalhos de restauro em oficinas de artesanato por toda a França.

O grande órgão, datado de 1733 e o maior da França, foi poupado pelo fogo mas ficou coberto de pó de chumbo. O aparelho teve de ser desmontado, tal como os vitrais, e está a ser limpo, assim como 22 quadros de grandes dimensões dos séculos XVII e XVIII. Várias estátuas já restauradas estão expostas na Cité de l'Architecture et du Patrimoine.

A reconstrução da estrutura medieval da nave e do coro e do pináculo projetado pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc (com a sua sólida armação em madeira de carvalho) só terá início na primavera de 2023, segundo o organismo responsável pela reconstrução. Mil carvalhos de florestas públicas e privadas já foram cortados em preparação.

Outra etapa chave do projeto deverá começar esta quarta-feira: a extração de pedras para reconstruir as abóbadas destruídas ou danificadas. Já foram realizados dois testes em laboratório entre setembro de 2020 e abril de 2021 nas capelas interiores da catedral, 24 ao todo, para definir as técnicas que permitirão recuperar as cores originais destas estruturas.

Diocese quer dar nova vida à catedral

No início de março, as escavações preliminares proporcionaram uma grande surpresa no núcleo do projeto: a descoberta de um sarcófago de chumbo e os vestígios do antigo biombo da catedral do século XIV, uma tribuna de pedra que separava o coro litúrgico da nave e dos fiéis.

A diocese pretende aproveitar a recuperação de Notre-Dame para dar uma nova vida ao seu interior, com arte contemporânea a ser integrada no mesmo espaço, iluminação ao nível do rosto dos visitantes, bancos móveis para substituir as antigas cadeiras e frases bíblicas projetadas nas paredes.



A cripta, situada debaixo da catedral, deverá também ser utilizada como espaço de armazenamento com acesso facilitado através da instalação de um elevador.



Quando regressarem à famosa catedral em 2024, turistas e fiéis entrarão pela grande porta central em vez das portas laterais. A partir daí será possível um percurso simplificado em torno de um eixo central que vai desde a nave até ao coro.