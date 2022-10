A CFL e a SCNB estão a ponderar estender as linhas entre o Luxemburgo e três cidades belgas, Arlon, Habay e Libramont.

Mundo 3 min.

Transportes

Transfronteiriços belgas poderão vir a ter mais comboios

Simon MARTIN A CFL e a SCNB estão a ponderar estender as linhas entre o Luxemburgo e três cidades belgas, Arlon, Habay e Libramont.

As autoridades belgas estão a ponderar estender as linhas entre o Luxemburgo e três cidades belgas, Arlon, Habay e Libramont. O assunto foi discutido numa reunião recente.

Questionado pela deputada de Arlon, Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés), o ministro da Mobilidade da Valónia, Philippe Henry (Ecolo), levantou o véu sobre as hipóteses em estudo. Entre elas está a possibilidade de estender os comboios CFL a Stockem (Arlon), Marbehan (Habay) e até mesmo a Libramont. À partida, esta solução não impõe quaisquer constrangimentos técnicos uma vez que, segundo o jornal belga L'Avenir , a voltagem desta secção dos carris é adequada.

Em teoria, isto significaria mais comboios para os viajantes que vêm para o Grão-Ducado. Mas a questão agora é a viabilidade do projeto no que respeita aos custos operacionais e equipamento disponível. Para já os trabalhadores transfronteiriços residentes na Bélgica terão de ser pacientes, dado que estás ideias só serão postas em prática entre 2023 e 2026, período previsto para a implementação do próximo plano de transportes.

Segundo o L'Avenir, está prevista para breve uma reunião entre a autoridade dos transportes da Valónia, a unidade ferroviária belga e a administração luxemburguesa dos transportes públicos a fim de discutir, entre outras coisas, o Plano Nacional de Mobilidade 2035 do Luxemburgo e as perspetivas em termos de mobilidade transfronteiriça.

Em março, soube-se que a SNCB, a empresa ferroviária belga, e os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) iriam lançar um estudo conjunto sobre o potencial de "viajantes transfronteiriços" nas três linhas ferroviárias que ligam os dois países, com particular atenção ao desenvolvimento do serviço para a capital.



Grande Este alerta para encerramento de linhas devido a custos ferroviários Aumentos na fatura da eletricidade e custo adicional cobrado pelo SNCF às regiões pode levar ao fecho de linhas, avisou o presidente do conselho regional do Grande Este, Jean Rottner.

"O estudo terá de avaliar o potencial de passageiros das três linhas transfronteiriças até 2030, procurando ao mesmo tempo melhorar a curto prazo o serviço para a cidade do Luxemburgo, que poderia ser implementado durante o próximo plano de transportes 2023-2026", avançou, na altura, o ministro belga da Mobilidade, Georges Gilkinet (Ecolo).

Para o governante, estas propostas têm de ter em conta não só o potencial dos passageiros, mas também a disponibilidade de material circulante, a sua compatibilidade com as duas redes e a capacidade da infraestrutura ferroviária. De acordo com o L'Avenir, o estudo referido apresenta, para já, algumas soluções de mobilidade para os cerca de 40.000 trabalhadores transfronteiriços belgas.

Do Luxemburgo a Bruxelas atravessa-se a vergonha europeia É difícil perceber todo o atraso que existe para chegar de uma cidade à outra.

Luxemburgo concorda com P+R em Viville

Relativamente a outras opções, a deputada Anne-Catherine Goffinet reabriu o debate sobre um P+R ('park and ride') de Viville, que já tinha sido descartado pelo ministro Georges Gilkinet. O homólogo valão é igualmente pessimista e menciona a impossibilidade de instalar uma infraestrutura do género neste local, dado que a estação Viville não é um terminal.

Mas o ministro luxemburguês da Mobilidade, François Bausch (déi Gréng), gostaria de ver este projeto concretizado. "Na altura, falava-se de um projeto para vários milhares de lugares de estacionamento em Viville. Compreendo que houvesse receios de que isto gerasse muito trânsito neste local. Não devemos criar 3.000 ou 5.000 espaços num só lugar, mas talvez redistribuir esses espaços por diferentes paragens e tentar ver se a CFL consegue pôr em marcha comboios que possam recolher os trabalhadores da região em Stockem", defendeu há algumas semanas, numa conferência de imprensa por ocasião da inauguração do novo troço eletrificado entre Bruxelas e o Luxemburgo.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.