Presidente chinês, Xi Jinping, preside às celebrações e prepara-se para dar posse a novo governo. Marcelo Rebelo de Sousa enaltece exemplo de convivência singular

Transferência de Macau para a China assinala 20 anos

As celebrações dos 20 anos da passagem de Macau para administração chinesa começaram este quarta-feira, 18 de dezembro, com a chegada do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, para as celebrações oficiais e para dar posse ao novo governo do território.

Após mais de 400 anos sob administração portuguesa, a região passou a ser uma Região Administrativa Especial da China em 20 de dezembro de 1999.

A partir de Lisboa, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se a Macau como “um exemplo de convivência singular entre culturas e experiências jurídicas diversas”, numa mensagem enviada ao seu homólogo chinês.

Na missiva ao presidente chinês, Xi Jinping, Marcelo reafirma “o compromisso assumido pela República Portuguesa, através dos Presidentes Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, da Assembleia da República e dos sucessivos Governos, quanto ao estatuto jurídico e ao desenvolvimento económico, social e cultural de Macau, bem como quanto à valorização da língua portuguesa”.

A carta de Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda o "caráter único e irrepetível da vivência de Macau, no passado, presente e futuro, e a certeza de que continuará a ser um exemplo de convivência singular entre culturas e experiências jurídicas diversas, com abertura económica e social a outros mundos, em particular o que fala o português”.

“Macau continuará a ser mais um importante contributo para o alcance da parceria existente entre a República Portuguesa e a República Popular da China”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, recordando a visita que Xi Jinping efetuou a Portugal no final de 2018 e a que ele próprio fez à China no início deste ano.

Presidente da China salienta a prática do princípio 'um país, dois sistemas'

Na chegada a Macau, o Presidente da China, Xi Jinping, elogiou o líder cessante da região administrativa especial que, segundo o chefe de Estado chinês é o exemplo prático do princípio 'um país, dois sistemas'.

Xi Jinping defendeu que o chefe-executivo do governo de Macau, Fernando Chui Sai On, deve continuar a apoiar o desenvolvimento da região e afirmando que "reconhece completamente o trabalho" feito, noticiou a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua.

Durante a reunião que mantiveram, na terceira visita do líder chinês ao território na última década, o presidente chinês elogiou o "trabalho diligente" de Chui nos últimos dez anos, salientando a obediência estrita à Constituição e à lei fundamental do governo da região de uma forma pragmática e estável.

Para o futuro, Xi Jinping disse esperar que Chui continue a envolver-se no desenvolvimento do país e de Macau, apoiando ativamente o novo líder do executivo local e o governo chinês, mantendo a contribuição para a prática do princípio 'um país, dois sistemas'.

O elogio à implementação deste princípio já tinha sido expresso logo à chegada ao território, no qual Xi Jinping vai presidir às cerimónias do 20.º aniversário da região administrativa especial chinesa.

Após aterrar no aeroporto de Macau às 16:00 (08:00 em Lisboa), o chefe de Estado chinês destacou “os sucessos e progresso” de Macau desde que a China reassumiu o exercício da soberania em 20 de dezembro de 1999.

“Tanto o Governo central, como os chineses do continente estão também orgulhosos da experiência e implementação séria em Macau da política 'um país, dois sistemas'”, disse num breve discurso. “Vale a pena sublinhar que o modelo para o futuro desenvolvimento de Macau tem de ser construído de forma conjunta”, defendeu, posteriormente, o líder chinês.

Xi Jinping prometeu falar com “pessoas de todas as esferas da sociedade” durante a visita a Macau, para conhecer melhor os problemas da cidade. Baseando-se no princípio “um país, dois sistemas”, a RAEM mantém o sistema capitalista e os direitos, deveres e liberdades dos seus cidadãos até 2049, gozando de elevada autonomia em todas as áreas, à exceção da defesa e da diplomacia.

Com uma economia assente no negócio do jogo, nos últimos dez anos, o investimento na Educação e na Saúde em Macau mais do que duplicou, enquanto na Segurança Social triplicou.

A reduzida taxa de desemprego, a estabilidade das finanças públicas e a diversificação da economia são outras das áreas sublinhadas pelas autoridades de Macau.

Também a evolução no PIB (Produto Interno Bruto) e no PIB per capita cresceu, respetivamente, 63,3% e 33,1% nos últimos dez anos.

Visita com reforço da segurança

A visita de Xi Jinping a Macau está a ser marcada por medidas excecionais de segurança, numa altura em que a vizinha Hong Kong, região administrativa especial também regida pelo princípio ‘um país, dois sistemas’, continua a ser, desde há seis meses, palco de protestos antigovernamentais.

As ligações marítimas de e para Hong Kong foram reduzidas e aumentaram os controlos aos passageiros. E desde terça-feira que as autoridades chinesas estão a proceder a controlos de segurança às viaturas que circulam na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, numa ilha artificial.

Essas inspeções resultaram em várias detenções e recusas de entrada no território, incluindo a jornalistas acreditados para a cobertura das cerimónias destes dias.

