Polícia mantém buscas para garantir que não há mais nenhum menor submerso. Uma quarta criança resgatada está em estado crítico no hospital.

Tragédia no Reino Unido. Três crianças morrem depois de caírem em lago congelado

Três crianças morreram em Inglaterra depois de caírem num lago quando o gelo que o cobria se partiu. Uma quarta criança permanece hospitalizada. A tragédia aconteceu em consequência das severas condições meteorológicas que se estão e registar em grande parte do Reino Unido.

Os socorristas retiraram as crianças, com 8, 10 e 11 anos, das águas geladas de um lago num parque perto de Solihull, perto de Birmingham, este domingo à tarde. As crianças foram levadas para um hospital no centro de Inglaterra, a cerca de 160 quilómetros ao norte de Londres, mas não foi possível reanimá-las depois de terem sofrido uma paragem cardíaca.

A quarta criança, de 6 anos, permanece em estado crítico, e os elementos das equipas de emergência procuraram durante a noite outras duas crianças que alegadamente estariam com o grupo.

Pode haver mais crianças presas no gelo

As autoridades continuam as buscas no lago e não descartam que possa haver mais crianças sob o gelo.

"Tivemos relatos de números diferentes sobre quantas crianças poderiam estar no lago ontem à tarde", afirmou Richard Harris, comandante da polícia de West Midlands, em declarações aos jornalistas.

O responsável explicou que os relatos recolhidos - como os que davam conta de que seriam seis menores que estariam no lago - "não correspondem ao número de crianças que foram retiradas do lago", mas a polícia quer "ter "100% de certeza de já não há mais ninguém naquelas águas".



"É importante salientar, contudo, que não tivemos qualquer contacto por parte de ninguém sugerindo que ainda havia alguém desaparecido", advertiu.



2 Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Richard Harris disse também que todos os polícias que acorreram ao local entraram na água sem equipamento próprio, pondo em risco a sua própria segurança.

Um dos agentes entrou mesmo em hipotermia depois de ter tentado quebrar o gelo com as próprias mãos. "Um dos meus agentes tentou partir gelo com as mãos para resgatar as crianças e, como consequência disso, teve ontem uma ligeira hipotermia", contou, ressalvando que o agente foi hospitalizado mas que já se encontra em casa.

A notícia deste trágico incidente coincide com os alertas emitidos para condições meteorológicas severas que estão a afetar grande parte do país.

Mau tempo vai continuar no Reino Unido e autoridades lembram riscos

Segundo a Lusa, desde domingo que o frio e uma tempestade de neve estão a causar fortes perturbações no Reino Unido e não há perspetivas que o tempo melhore em breve.

"Sabemos que a previsão meteorológica para os próximos dias deverá ser de muito frio", disse Richard Stanton, comandante do Serviço de Bombeiros e Salvamento de West Midlands.

O responsável fez um apelo para que “adultos e crianças, fiquem longe de águas abertas e em nenhuma circunstância se aventurem no gelo, independentemente da espessura ou segurança que achem que este gelo pode ter."

As estradas no leste e sudeste do país estavam entre as mais afetadas esta segunda-feira e alguns viajantes ficaram presos durante horas devido ao encerramento da estrada mais movimentada do Reino Unido, a M25, que circunda a cidade de Londres.

Os aeroportos de Gatwick e Stansted alertaram para atrasos nos voos durante o dia de hoje, depois de vários cancelamentos na noite de domingo.

Segundo a BBC, mais de 50 voos foram anulados no domingo à noite em Heathrow.

Esta manhã, a circulação automóvel também registou perturbações nos grandes eixos da capital onde se verificam grandes congestionamentos de trânsito devido à neve nas estradas.

Os comboios também sofreram atrasos e algumas ligações ferroviárias foram anuladas, assim como se verificam atrasos no metropolitano de Londres.

O país registou a noite mais fria do ano até agora no norte da Escócia, com 15,7 graus Celsius negativos.

(Com Lusa)

