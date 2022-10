Tragédia na Coreia do Sul. Não há registo de portugueses entre as vítimas

Fonte do MNE português disse à Lusa que não existe, até ao momento, notícia de qualquer cidadão português entre as vítimas, situação que continua a acompanhar.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português está a seguir os acontecimentos após a tragédia na Coreia do Sul durante os festejos do Halloween, mantendo contacto com as autoridades que não identificaram qualquer português entre as vítimas, segundo fonte oficial.



Na rede social Twitter, o MNE português expressou a sua “mais sentida solidariedade com o povo sul-coreano e as suas autoridades no rescaldo do trágico incidente em Seoul”.

“Os nossos pensamentos estão com todos os afetados e com aqueles que prestam assistência de emergência neste momento difícil”, lê-se na mensagem.

Pelo menos 150 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas na noite de sábado durante uma debandada no centro de Seul, quando uma multidão que se encontrava a festejar o Halloween avançou por uma rua estreita, provocando o esmagamento de dezenas até à morte. ~

Presidente sul-coreano anunciou o início de um período de luto nacional

Também através da rede social Twitter, o primeiro-ministro português transmitiu uma mensagem de solidariedade a todos os que foram afetados pelo “incidente trágico”.

“Portugal está solidário com a Coreia do Sul e todos aqueles que foram afetados pelo incidente trágico ocorrido em Seul. As nossas sinceras condolências a todas as famílias que estão de luto pela perda dos seus entes queridos”, escreveu António Costa.

Por seu lado, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou ao chefe de Estado sul-coreano, Yoon Suk Yeol, uma mensagem de condolências e solidariedade por esta tragédia.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol anunciou hoje o início de um período de luto nacional após a morte de pelo menos 150 pessoas na noite de Halloween em Seul e prometeu uma "investigação aprofundada" para apurar as causas.

Yoon Suk-yeol declarou o luto nacional "até que o acidente esteja sob controlo" e prometeu dar "como prioridade máxima" a investigação ao caso, num discurso dirigido à nação.

