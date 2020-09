A autópsia revelou que as crianças foram sedadas e sufocadas até à morte. Saiba tudo o que a polícia já descobriu sobre o que aconteceu naquela casa em Solingen.

Tragédia. Mãe alemã sufocou os cinco filhos. As aulas salvaram o mais velho

Melina, de um ano, Leonie, de dois, Sophie, de três, Timo, de seis anos e Luca de oito anos, os cinco irmãos foram encontrados mortos nas suas camas pelos agentes policiais dia 3 de manhã num cenário de terror silencioso, no apartamento em Solingen, Alemanha.

Marcel, o irmão mais velho de 11 anos, foi poupado à morte, talvez por estar na escola, considerou Kaune-Gebhardt, o responsável pela equipa dos homicídios.



A mãe, Christiane K. de 27 anos é suspeita deste crime que deixou em choque e lágrimas a população da cidade da Renânia do Norte-Vestfália.

Quando os agentes chegaram ao apartamento a mesa do pequeno almoço estava posta, mas as cinco crianças estavam nas suas camas, sem vida. Um cenário de horror silencioso como contaram.

Sedadas e sufocadas

A polícia declarou que de acordo com a autópsia as crianças foram sedadas, provavelmente com medicação ou veneno e depois sufocadas até à morte, entre quarta-feira e quinta-feira, de manhã, segundo conta a RTL alemã.

Marcel Kusch/dpa

Marcel estava nas aulas quando a mãe telefonou para a escola para o menino ir para casa ter com ela pois “um familiar tinha morrido”. O adolescente chegou a casa e terá visto os irmãos mortos não se sabendo ainda o que a mãe lhe contou.

Mãe e filho saíram de casa e apanharam o comboio para Düsseldorf onde os dois saíram na estação central. Christiane K. colocou Marcel noutro comboio para Mönchengladbach, onde mora a sua mãe, para o menino ficar com a avó.

A mulher já tinha contado à mãe o que sucedera numa troca de mensagens por WhatsApp onde escreveu que os cinco filhos estavam mortos. A avó alertou de imediato a polícia que se deslocou então ao apartamento.

Vinte minutos depois de descer na estação de Dürsseldorf, Christiane K. atirou-se para a linha ferroviária quando um comboio ia a passar, numa alegada tentativa de suicídio. Ficou gravemente ferida, está hospitalizada mas sobreviveu. Até sexta-feira à noite ainda não tinha sido interrogada pela polícia. Nem Marcel.

Mandado de prisão

Na sexta-feira um juiz emitiu um mandado de prisão por suspeita de assassinato contra a mãe das cinco crianças mortas. Os investigadores suspeitam Christiane K., mãe solteira de seis filhos cometeu o ato em estado de “sobrecarga emocional” após a separação do marido, pais de quatro dos seus filhos conta o Luxemburger Wort. O casal separou-se há um ano e a mulher de 27 anos ainda não se tinha recomposto. Christiane K. é a única suspeita do assassinato das crianças.

"Temos evidências de sufocamento. Infelizmente, isso não diz nada sobre o curso exato dos acontecimentos", declarou o procurador público Heribert Kaune-Gebhardt na sexta-feira, citado pelo Wort. Também há indícios de sedação, que pode ser causada por sedativos, entre outras coisas. Contudo, "tal não exclui pílulas ou veneno”, precisou o procurador realçando, no entanto, que é preciso esperar pelo resultado dos exames toxicológicos para se conhecer o que as crianças ingeriram.

Mulher contou à mãe

Foi a própria Christiane K. quem comunicou à sua mãe por mensagens de WhatApp que os seus cinco filhos estavam mortos e por isso, a avó das crianças deu o alarme à polícia.

Esta família já estava assinalada pela assistência social e pela polícia.

“A família recebeu o apoio necessário da cidade de Solingen. O escritório de bem-estar juvenil também apresentou possíveis ofertas de ajuda”, anunciou um porta-voz da cidade à AP, sem dar detalhes. “Em nenhum momento houve qualquer descoberta sobre anormalidades ou um risco potencial para as crianças”.

O responsável de operações Gereci explicou que os seis filhos de Christiane K. são de três pais diferentes, mas nenhum dos progenitores é suspeito.

Família assinalada pela polícia

No últimos meses, a polícia também já tinha ido lá a casa por causa de uma discussão e onde a mãe dos meninos denunciou o ex-companheiro por roubo. Segundo a AP houve ainda duas operações de resgate no apartamento mas os investigadores não quiseram comentar o assunto.

A mãe também denunciou o ex-companheiro por roubo. Além disso, houve duas missões de resgate no apartamento nos últimos meses, sobre as quais os investigadores não quiseram comentar.

"Ato ultrapassa a nossa imaginação"

No bairro acedem-se velas junto ao prédio, colocam-se flores e choram-se as crianças. Este ato ultrapassa a "nossa imaginação do que as pessoas são capazes de fazer", declarou a ministra federal da Família, Franziska Giffey citada pela AP.

Também o primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, confessou que este crime o fez “fazer uma pausa na agenda do dia” e pensar nas "coisas importantes da vida".



Governo e autoridades prometem tudo fazer para esclarecer o que realmente aconteceu e o que levou esta mãe de 27 anos a cometer este crime contra os seus próprios filhos menores.

