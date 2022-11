O agente, de 55 anos, era suspeito de destruir um relatório que alertava para o risco de um acidente devido à multidão.

Coreia do Sul

Tragédia em Seul. Encontrado morto polícia visado por investigação

AFP O agente, de 55 anos, era suspeito de destruir um relatório que alertava para o risco de um acidente devido à multidão.

Um polícia sul-coreano que estava sob investigação pela debandada mortal de Seul que tirou a vida a mais de 150 pessoas, no fim de semana de Halloween, foi encontrado morto esta sexta-feira, disse a polícia estatal.

O agente de 55 anos, identificado apenas pelo seu apelido, Jeong, era suspeito de destruir um relatório com informações confidenciais.

O partido no poder na Coreia do Sul anunciou que pretende rever a lei de segurança e gestão de desastres, na sequência da debandada.

O homem trabalhava na esquadra da polícia do distrito de Itaewon, no centro de Seul, onde 156 pessoas morreram, sufocadas e esmagadas, no movimento de uma multidão na noite de 29 de outubro.

O oficial dos serviços secretos foi encontrado morto na sua casa em Seul, disse à AFP um responsável da polícia sul-coreana.

A esquadra de polícia em causa, que foi responsável pela monitorização da área e pela supervisão das festividades, é um dos alvos de uma grande investigação à catástrofe.

Entre outras acusações, Jeong era suspeito de ordenar a destruição de um relatório dos serviços secretos que alertava para o risco de um acidente devido à afluência sem precedentes esperada naquela noite, segundo a agência noticiosa Yonhap.

No contexto da investigação, a polícia nacional revistou a esquadra do distrito de Itaewon.

Debandada fez 156 mortos, a maioria jovens

As transcrições das chamadas de emergência, tornadas públicas pela polícia, mostram que a esquadra tinha recebido 11 relatos sobre o perigo da densidade da multidão nas quatro horas que antecederam o incidente.

No entanto, a polícia não interveio imediatamente.

Na noite de 29 de outubro, mais de 100.000 pessoas dirigiram-se a este bairro de ruas estreitas e vielas íngremes para celebrar o Halloween pela primeira vez desde o início da pandemia.

Pelo menos 156 pessoas, na maioria jovens, morreram espezinhadas e asfixiadas, e dezenas ficaram feridas numa debandada, que ocorreu no sábado à noite, durante celebrações do Halloween.

Apesar das multidões sem precedentes, apenas 137 agentes foram mobilizados para Itaewon, enquanto que cerca de 6.500 polícias foram mobilizados noutro bairro para uma manifestação antigovernamental mais pequena.

As 156 pessoas que morreram na debandada eram na sua maioria mulheres jovens, vários adolescentes e dezenas de estrangeiros.

Alguns altos funcionários sul-coreanos, incluindo o chefe da polícia nacional, o presidente da câmara de Seul e o ministro do Interior, pediram desculpa pela tragédia, admitindo a sua falta de preparação para lidar com a multidão.

