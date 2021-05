O menino perdeu os pais, o irmão, e os bisavós na queda fatal do teleférico em Piemonte. Está a acordar do coma, mas o seu estado é crítico. O Papa Francisco está a rezar por Eitan e uma onda de solidariedade está a crescer.

Tragédia em Itália. Eitan, 5 anos, o único sobrevivente, está a comover Itália

A fotografia que ilustra este artigo mostra o pequeno Eitan Biran, de t-shirt vermelha e de costas, a olhar para a janela da cabine do teleférico com o bisavô mais ao lado, e foi captada por um dos seus familiares que seguiam com ele na fatídica viagem de domingo passado e enviada para a família em Israel.

O momento registado antes da tragédia foi ontem publicado na página do Facebook "Noi che amiamo Israele" (Nós te amamos Israel) cedida por um familiar, segundo a imprensa italiana.

A comunidade israelita em Itália tem "orado" pelo menino, o único sobrevivente entre as 14 vítimas mortais do acidente do teleférico na região de Piemonte, incluindo os pais, Amit Biran, 30 anos,Tal Peleg-Biran, 26 anos, o irmão Tom, 2 anos. No acidente perderam a vida também os bisavós Itshak Cohen, 81 anos e Barbara Konisky, 71 anos, residentes em Tel Aviv, Israel, mas que estavam de visita em sua casa em Itália. Os pais de Eitan, israelitas, tinham-se mudado há seis anos de Israel para Itália.

Eitan terá sido "salvo pelo pai", que o protegeu na queda de 100 metros da cabine do teleférico nas montanhas de Mottarone. "Para poder sobreviver ao terrível impacto, é provável que o pai, que era robusto, tenha abraçado e protegido o filho", disseram no dia a seguir ao acidente algumas fontes do Hospital Pediátrico Regina Margherita, em Turim, à imprensa, citadas pelos jornais italianos La Stampa e Corriere della Sera.

Acordou do coma com a tia ao lado

Eitan Biran sobreviveu, mas o estado é muito grave, com fraturas nas pernas e um traumatismo tóraco-abdominal. Foi submetido a várias cirurgias, entubado e colocado em coma induzido, do qual abriu os olhos esta quarta-feira.

O seu estado ainda é crítico, mas está a apresentar melhorias, indicaram os médicos à imprensa italiana.

Na quarta-feira o menino foi retirado da respiração assistida, "respirando agora de forma autónoma auxiliado por uma máscara de oxigénio", e começou aos poucos a acordar, explicou Giovanni La Valle, diretor do Serviço Geral de Saúde de Turim.

Começou aos poucos a recuperar a consciência, informaram ainda os médicos à imprensa realçando que o seu prognóstico continua reservado. Vai ser um "despertar lento, visto que suas condições ainda são críticas", acrescentaram, sublinhando que esta é uma "fase particularmente delicada".

Junto à cama do menino estavam a tia Aya, irmã do pai, e uma psicóloga. "Há uma recuperação gradual da consciência que requer tempo e apoio psicológico. Já abriu os olhos e é importante que tenha encontrado rostos familiares ao seu lado".



Recuperação lenta

O processo irá ser realizado passo a passo, como frisou Marina Bertolotti, psicóloga da enfermaria pediátrica onde está a criança, citada pelo jornal italiano La Stampa.

"O objetivo é garantir que ao acordar, podendo alternar momentos de consciência e inconsciência, o pequeno possa encontrar o rosto de pessoas que conhece e lhe são importantes. Teremos de ir ao encontro da criança e não esperar as respostas que desejamos. Precisamos de compreender qual é o conhecimento dele e alcançá-lo nesse ponto. Então poderemos perceber quando e que aspetos podemos conversar com ele".

Foto: AFP

A oração do Papa

O Papa Francisco está a acompanhar a recuperação do menino israelita "com preocupação" e terça-feira ofereceu "as suas orações" a Eitan Biran lamentando a "perda trágica" das vítimas da queda do teleférico.

A família de Eitan deixou Israel e mudou-se para Pavia, na Lombardia, em Itália há seis anos. O pai Amit Biran, de 30 anos, estava a estudar medicina e trabalhava como segurança na escola judaica da cidade. Já a mãe, Tal Peleg-Biran, de 26 anos, era psicóloga e pretendia voltar a trabalhar, quando o filho mais novo, de 2 anos, começasse o pré-escolar.

Foto: AFP

Visita após confrontos em Israel

Os bisavós de Eiran, Itshak Cohen e Barbara Konisky residentes em Tel Aviv, Israel, estavam também em Itália a passar uns dias com a neta, o genro e os bisnetos. Uma visita que decidiram fazer após os 11 dias dos conflitos israelo-palestinos, em que Tel Aviv viveu sob a tensão das sirenes de alarme de mísseis e foguetes e um confinamento devido aos confrontos, contou Milo Hatzbani, presidente da comunidade judaica de Milão, à Israel’s Army Radio e citado pelo jornal israelita The Times of Israel.

"Foi uma grande tragédia. Eu conhecia bem o pai, falei com ele na sexta-feira passada. Ele disse-me que decidiu ir fazer uma viagem com as crianças e com os avós que vieram de Israel", lembrou Hatzbani.

"Yitzhak e Barbara queriam ver os bisnetos. As bombas estavam a cair em Israel, eles pensaram: 'O que pode acontecer em Itália?'", disse o responsável.

Foto: AFP

Onda de solidariedade

Em Itália, os colegas da escola de Eitan Biran, no Instituto Canossa de Paiva, criaram um quadro com várias mãos coloridas dos alunos, cada uma com o nome do colega e com uma mensagem de esperança: "A turma dos azzurri está toda contigo, nós amamos-te e esperamos por ti, coragem pequeno grande Eitan".

O quadro foi entregue pelo pai de um dos colegas ao menino no hospital para Eitan o ver quando acordasse. Nestes dias foram também criadas duas contas de solidariedade pela comunidade israelita de Itália, uma das quais pela Fundação Escola com a Comunidade Judaica de Milão "para sustentar a família e o pequeno Eitan que ainda luta pela vida".

Itália. Três homens presos acusados de causar deliberadamente acidente de teleférico Um rapaz de cinco anos, que perdeu toda a família (pais, bisavós e irmão de dois anos) no acidente, permanece em estado grave no hospital.

Suspeitos presos

O teleférico que une a localidade turística de Stressa, junto ao lago Maggiore, ao topo da montanha de Mottarone, (1500 metros acima do nível do mar), numa viagem de 20 minutos, caiu no domingo passado. A tragédia aconteceu já perto do topo da montanha e vitimou todos os 14 passageiros. Só o menino de cinco anos sobreviveu.

A polícia prendeu na quarta-feira três operadores do teleférico que estão agora acusados de desativar de propósito o travão de emergência, que poderia ter travado a cabine quando o cabo se partiu.



