A mulher atacou primeiro o marido, que ficou apenas com ferimentos ligeiros, antes de matar os dois filhos, presumivelmente sufocando-os.

Infanticídio

Tragédia em França. Mãe mata os dois filhos, um de 9 meses e outro de 2 anos

AFP Uma mulher matou os dois filhos, um com nove meses e outro com dois anos e meio, e foi detida na terça-feira à noite em Drouville, perto de Nancy, França.

A mulher, com cerca de 35 anos, atacou primeiro o marido, que ficou apenas com ferimentos ligeiros, antes de matar os dois filhos, presumivelmente sufocando-os. Segundo o procurador do Ministério Público, François Pérain, a mulher tinha a intenção de se suicidar, mas foi detida antes de o poder fazer.

Nas declarações., François Pérain, contou que o marido foi inicialmente atacado com um martelo na terça-feira de manhã, tendo recebido tratamento hospitalar. O homem foi depois à polícia para denunciar a agressão, mas quando regressou a casa a mulher já não estava lá.

No início da tarde de terça-feira, a mulher foi buscar os dois filhos à creche onde normalmente passavam o dia. Os agentes da polícia começaram então a procurá-la e tentaram localizá-la, sem sucesso.

Só ao início da noite é que a mãe voltou a casa para ir buscar um peluche da filha, dizendo ao marido que a criança tinha de ser enterrada com o boneco. A polícia, que entretanto vigiava a casa, conseguiu apanhar a mulher e descobriu os corpos dos dois filhos no banco do passageiro na parte da frente do carro.

A mulher "foi detida e levada sob custódia, mas de momento não fala. Foi levada para o hospital para ver se o seu estado é compatível com a custódia policial", acrescentou ainda o procurador.

"O médico forense está a examinar os corpos das duas crianças, que provavelmente morreram asfixiadas, mas isto terá de ser confirmado por uma autópsia", disse ainda.

Os agentes encontraram textos no carro da mulher que indicavam que queria cometer suicídio, mas na altura da detenção não estava ferida.

Aparentemente frágil psicologicamente, a mulher tinha sofrido de episódios de depressão no passado e tinha problemas na relação conjugal. Os polícias e os bombeiros que intervieram no local criaram uma célula de apoio psicológico.

