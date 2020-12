Cerca de 120 pessoas acabaram detidas na sequência do incidente que tomou conta da fábrica da 'maçã' em Bangalore, no sul da Índia. A Apple já lançou uma investigação interna e diz que não se revê no desrespeito pelos direitos dos trabalhadores.

Mundo 2 min.

Trabalhadores da Apple invadem fábrica na Índia para exigir salários em atraso

Cerca de 120 pessoas acabaram detidas na sequência do incidente que tomou conta da fábrica da 'maçã' em Bangalore, no sul da Índia. A Apple já lançou uma investigação interna e diz que não se revê no desrespeito pelos direitos dos trabalhadores.

Apesar de serem sujeitos a turnos abusivos de 12 horas, os cerca de 10 mil trabalhadores que a Apple emprega na fábrica de Bangalore têm salários em atraso há três meses. Depois de terem realizado um protesto pacífico para reivindicar o cumprimento da legislação laboral do país, logo no arranque do mês de novembro, centenas invadiram as instalações de um dos fabricantes mais populares do mundo da tecnologia este fim de semana.

De acordo com a CNN Business, mais de 120 pessoas acabaram detidas depois do protesto que acabou por virar a fábrica do avesso. Os prejuízos ascendem aos quase 7 milhões de euros. Num relato com base nos relatórios das autoridades, o The Print escreve que os trabalhadores saquearam e destruíram as instalações da infraestrutura operada pela fabricante tailandesa da 'maçã', Wistron Corp. Várias viaturas acabaram incendiadas, numa revolta gravada e divulgada nas redes sociais.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh — Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020

Reprimidos com balas de borracha e gás lacrimogéneo, as muitas centenas que ergueram as barricadas diante das instalações da tecnológica enfrentam já as mais variadas acusações. Apesar do ministro do trabalho local ter saído em defesa dos trabalhadores, reconhecendo que "eles têm direito ao seu salário e é nossa responsabilidade conseguir-lhes os seus salários", "esta violência aconteceu e tantas perdas tiveram lugar".

Na reação aos incidentes, a Wistron Corp. diz por sua vez os envolvidos não eram trabalhadores da empresa, sem forneceram qualquer provas. Uma unidade da Toyota Motor Corp. também teve recentemente problemas no mesmo estado, Karnataka. Tal como o diretor executivo da Apple, Tim Cook, e o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, deveriam estar preocupados.

Por seu lado, o secretário regional do Congresso Sindical de Toda a Índia, disse à CNN Business que os empregados da fábrica dizem que trabalham em turnos de 12 horas, o que violaria a lei laboral indiana. Embora a organização sindical de Mukund não represente os trabalhadores Wistron na qualidade oficial, os trabalhadores tinham estado em contacto com o sindicato na sequência do incidente.

O incidente do fim-de-semana foi condenado pelo vice-ministro chefe do estado, C.N. Ashwathnarayan. "É imperativo que ninguém tome a lei nas suas próprias mãos", escreveu ele segunda-feira no Twitter. "Existem fóruns apropriados para resolver tais questões sem se entregarem a esta violência de wonton", disse ele. "Vamos assegurar que todos os direitos dos trabalhadores sejam devidamente protegidos e que todas as suas quotas sejam liberadas".

As empresas taiwanesas têm estado entre os apoiantes mais públicos da campanha Make in India do primeiro-ministro Narendra Modi.

Em 2015, o fundador do Foxconn Technology Group, Terry Gou, jantou com Modi durante uma viagem que incluiu um plano anunciado para investir 2 mil milhões de dólares - o iPhone 11 entrou em produção na Índia este ano. No entanto, os maiores investidores na produção de eletrónica indiana como a Foxconn, Pegatron Corp. e Wistron, são também muito cautelosos com as armadilhas. Enquanto a Foxconn emprega centenas de milhares de pessoas na China durante a chamada "época alta do iPhone", em instalações em Shenzhen e Zhengzhou, está menos interessada em instalar esse modelo de mega-fábrica na Índia, num tabuleiro em que entra a mão de obra mais barata e os benefícios fiscais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.