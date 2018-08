Após dia e meio de encerramento devido à contestação de trabalhadores, o monumento parisiense reabriu.

Torre Eiffel reabre após greve

Após dia e meio de encerramento devido à contestação de trabalhadores, o monumento parisiense reabriu.

Depois de dia e meio de encerramento devido à contestação de parte dos trabalhadores, a Torre Eiffel está outra vez a receber visitantes, depois de ter sido aceite o sistema alternativo de acesso, segundo revela a agência France Presse.

Os representantes sindicais dos trabalhadores que entraram em greve manifestavam-se contra as enormes filas que se concentravam a partir do momento em que passou a funcionar um novo sistema de venda de bilhetes com horas de acesso pré-definidas. Desde que está em vigor, a partir do começo de julho, este sistema representa 50% do total de venda de bilhetes.

A proposta sindical, que a administração se comprometeu a adotar, a título experimental, entre os próximos dias 6 e 31, reside na constituição de duas filas para o acesso aos elevadores e de uma outra à parte, destinada em exclusivo aos clientes portadores dos bilhetes com horários pré-definidos.



No ano passado, a Torre Eiffel recebeu um total de 6,2 milhões de visitantes.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.