Torre Eiffel evacuada devido a ameaça de bomba

Redação O monumento foi isolado com perímetro de segurança, perto do meio-dia, e equipas policiais estão à procura do explosivo.

Nesta manhã de quarta-feira, pelas 11h00 a polícia recebeu um telefonema anónimo a informar que uma bomba tinha sido colocada na Torre Eiffel, avançou o jornal Le Parisien.

O monumento foi de imediato evacuado perto do meio-dia, um perímetro de segurança foi instalado e equipas de especialistas estão a procurar o explosivo por toda a estrutura. Barthelemy Bolo, jornalista francês colocou as imagens na sua conta do Twitter. São as únicas informações disponíveis.

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. - @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020





Les vérifications sont en cours. Selon nos informations la @LaTourEiffel est évacuée pic.twitter.com/FiIK8TfxEM — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020





