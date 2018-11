Veja aqui as imagens da instalação com milhares de tochas.

Torre de Londres iluminada para o centenário do fim da I Guerra Mundial

Chama-se "Beyond the Deepening Shadow: The Tower Remembers" e é a instalação que, através de quase 10 mil tochas, ilumina a Torre de Londres como forma de assinalar o centenário do final da I Guerra Mundial.



No momento em que se acenderam as tochas, guardou-se um minuto de silêncio e houve música coral e a letra da canção de Mary Borden intitulada "Sonnets to a Soldier".



"O que esta instalação tem de especial é que significa muitas coisas diferentes", comentou Dick Harrold, governador da Torre de Londres. "A mensagem passada pelo som não está tão centrada naqueles cujas vidas se perderam, mas em todos os que ficaram para trás e foram afetados pela guerra", acrescentou.



