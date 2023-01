Em todo o país, houve relatos de pelo menos 33 tornados na quinta-feira.

Tornados matam pelo menos sete pessoas nos Estados Unidos

Pelo menos sete pessoas morreram na quinta-feira quando vários tornados passaram pelo centro dos Estados Unidos, informaram os serviços de emergência.

Seis das vítimas mortais viviam em Autaga, afirmou à agência de notícias France-Presse o vice-diretor dos serviços de emergência do condado do estado do Alabama, Gary Weaver.

Outra pessoa morreu no estado vizinho da Geórgia, onde fortes ventos derrubaram postes de eletricidade, deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia em casa.

Mais de 100 mil pessoas estão sem energia nos estados do Alabama, Geórgia e Tennessee, disse à televisão norte-americana CNN o diretor de relações públicas da Agência de Gestão de Emergências do Alabama, Greg Robinson.

Ernie Baggett, diretor da Agência de Emergência do condado de Autaga, disse que há cerca de 40 casas danificadas ou destruídas, devido à passagem de tornados com ventos que ultrapassaram 100 quilómetros por hora.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas com gravidade e tiveram de ser hospitalizadas, disse Baggett à Associated Press.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou o estado de emergência em Autaga e em outros cinco condados. Ivey confirmou no Twitter, ao final da tarde de quinta-feira, que "partes do estado foram abaladas por este perigoso fenómeno meteorológico".

A cidade de Selma, no condado de Dallas, também coberta pelo estado de emergência, sofreu "danos significativos", de acordo com o gabinete do autarca, James Perkins, que pediu aos moradores para evitarem sair de casa ou aproximar-se de linhas elétricas tombadas.

"Equipas da cidade serão enviadas o mais rápido possível para fazer a limpeza", acrescentou a autarquia na rede social Facebook.

Os tornados dirigiram-se depois para o estado vizinho da Geórgia, onde o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano manteve alertas de tornado em vigor no início da noite de quinta-feira. Em todo o país, houve relatos de pelo menos 33 tornados na quinta-feira.

Na Geórgia, um passageiro morreu quando uma árvore caiu sobre um veículo em Jackson durante a tempestade, disse o médico-legista do condado de Butts, Lacey Prue. No mesmo condado, a sudeste de Atlanta, a tempestade provocou ainda o descarrilamento de um comboio de mercadoria, disseram as autoridades.

Os tornados, um fenómeno meteorológico difícil de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. O sul dos Estados Unidos foi atingido no final de novembro pela passagem de 36 tornados que mataram duas pessoas no Alabama.

