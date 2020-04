Alguns estados do sul estão sob aviso de emergência, o nível mais alto de alerta de tornados. Situação agrava-se com a pandemia e obrigatoriedade de confinamento e distanciamento social.

Tornados fazem sete mortos nos EUA e agravam combate à covid-19 no país

Alguns estados do sul estão sob aviso de emergência, o nível mais alto de alerta de tornados. Situação agrava-se com a pandemia e obrigatoriedade de confinamento e distanciamento social.

Os Estados Unidos registaram, pelo menos, sete mortos, na sequência da passagem de vários tornados pelo estado do Mississippi que declarou o estado de emergência.

De acordo com a agência de gestão de emergências as mortes ocorreram na região sul do estado. O Weather Channel adianta ainda haver mais uma vítima mortal no estado do Arkansas, o que, a confirma-se, elevaria o número de vítimas para oito. Os primeiros balanços apontam ainda para inúmeros feridos.

Além das vidas humanas, adiantam os media norte-americanos, os tornados deixaram um rasto de "danos catastróficos", a que se soma a pandemia de covid-19, que atinge os Estados Unidos duramente, colocando-o no topo dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com mais de 555 mil casos confirmados e 22020 mortos.

Este domingo, o governador do Mississippi aproveitou, por isso, para não só repetir os alertas meteorológicos, como também lembrar aos residentes a importância de respeitarem as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, sobretudo em caso de terem de recorrer aos refúgios públicos.

Sob aviso de emergência, o nível mais alto de alerta de tornados, prevê-se que as condições adversas se mantenham ainda naquele estado e chegando também aos estados do Alabama e da Geórgia.

Os serviços meteorológicos alertaram para "fortes tornados, ventos destruidores e geadas".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.