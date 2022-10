Os ventos fortes, incluindo um tornado e um mini-tornado, e a chuva causaram estragos em várias localidades no norte de França, no domingo a partir do final da tarde.

Tornados e chuvas fortes provocam estragos no norte de França

Os ventos fortes, incluindo um tornado e um mini-tornado, e a forte chuva causaram estragos em várias localidades no norte de França, no domingo a partir do final da tarde. Não há até à data registo de vítimas mortais.

Um mini-tornado no domingo à noite na cidade francesa de Conty, (no departamento de Somme), atingiu dezenas de casas e levou à intervenção de várias equipas de salvamento e socorro.

10 Bihucourt. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Bihucourt. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

O mini-tornado na zona de Conty, causou muitos danos materiais, e está a ser feito um relatório da situação. Até à data não há registo de vítimas, disse a prefeitura de Somme à AFP. "Cerca de sessenta edifícios "em Conty e Ô-de-Selle, foram danificados.

"Dez famílias tiveram de ser realojadas" e "várias dezenas" de outras ficaram sem eletricidade, indicou ainda a autarquia.

"Tornado" arrancou telhados em Pas-de-Calais

Um outro "tornado" atingiu dezenas de casas e arrancou telhados em Bihucourt, no departamento de Pas-de-Calais, disseram as autoridades.

O Ministro do Interior Gérald Darmanin reagiu no Twitter, expressando a sua "solidariedade com os habitantes das comunas afetadas", e descrevendo o fenómeno como um "tornado" no Pas-de-Calais.

No departamento de Pas-de-Calais, houve "cerca de trinta intervenções, e cerca de quarenta casas impactadas, algumas das quais tiveram os seus telhados arrancados". Em Bihucourt, foi necessário "o realojamento de cerca de 150 habitantes".

Árvores e postes de eletricidade caíram na estrada, apresentando um perigo", disseram ainda as autoridades locais.



Os ventos violentos na região causaram "um ferido ligeiro", cortaram o trânsito em Ervillers e causaram ainda "um acidente envolvendo um veículo pesado de mercadorias na A1, na cidade de Saint-Léger".

As tempestades também foram violentas em Eure, onde os bombeiros relataram "62 intervenções", exigindo o realojamento de 5 adultos e 5 crianças.

Os departamentos de Somme, o Norte, o Pas-de-Calais e o Eure tinham sido colocados em vigilância amarela de trovoadas no domingo, enquanto outros 20 departamentos estavam sob vigilância "laranja".

As autoridades previam "rajadas violentas de vento que poderiam exceder 100 km/h, granizo e chuvas fortes".

