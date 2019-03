Autoridades falam em "danos catastróficos" e as buscas continuam.

Tornado no Alabama causa pelo menos 22 mortos

Autoridades falam em "danos catastróficos" e as buscas continuam.

Pelo menos 22 pessoas morreram no domingo na sequência de um tornado que causou "danos catastróficos" no Estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades, em novo balanço.

"Posso dizer que neste momento temos 22 mortes confirmadas. As buscas continuam", disse o xerife do Condado de Lee, Jay Jones, citado por agências internacionais.

Várias pessoas foram hospitalizadas, algumas com "ferimentos muito graves", e há ainda vários desaparecidos, acrescentou Jones.

O anterior balanço oficial apontava para dois mortos.

De acordo com o xerife, o tornado percorreu vários quilómetros e causou uma "destruição catastrófica" num raio de 400 metros, ao longo da sua trajetória.

Na tarde de domingo, foram lançados vários alertas de tornado em vários locais dos estados do Alabama, Georgia, Florida e Carolina do Sul.

O serviço nacional de meteorologia norte-americano previa a continuação de mau tempo severo durante o resto do dia (madrugada de hoje em Lisboa).

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.