A informação foi avançada numa publicação do Twitter do futuro ministro da Justiça brasileiro.

Brasil

Tomada de posse de Lula com segurança reforçada após ameaça de bomba

Bloomberg A informação foi avançada numa publicação do Twitter do futuro ministro da Justiça brasileiro.

O Brasil vai reavaliar o dispositivo de segurança para a tomada de posse do Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o próximo ministro da Justiça brasileiro. A decisão surge após a polícia ter desativado um engenho explosivo, no sábado, perto do aeroporto internacional de Brasília.

Numa publicação na sua conta de Twitter, no domingo, Flávio Dino escreveu que todos os procedimentos para a cerimónia, marcada para 1 de janeiro, "serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança".

"A posse do presidente Lula ocorrerá em paz", observou o futuro ministro da Justiça. "A democracia venceu e vencerá."

Brasil, um país dividido Com a vitória de Lula sobre Bolsonaro, o Brasil sai aliviado das urnas, mas a tensão política permanece nas ruas.

Suspeito será apoiante de Bolsonaro

A polícia militar brasileira disse ter desativado um explosivo encontrado num camião de combustível. Segundo as autoridades, foi detido um homem que terá confessado a intenção de cometer o crime.

Segundo o portal de notícias brasileiro G1, o suspeito será um apoiante do atual presidente, Jair Bolsonaro, que recentemente perdeu a eleição para Lula.

"O combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado", realçou Dino.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.