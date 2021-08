O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo espera agora que a transição aconteça sem "derramamento de sangue".

Tomada de poder

Jean Asselborn sobre Afeganistão. "Temos de manter a nossa influência com os Talibãs"

Os Talibãs declararam vitória no Afeganistão depois de tomarem Cabul, a capital, sem encontrar resistência. O destino do país está agora na mão dos insurgentes, perante o olhar preocupado da comunidade internacional.

Em entrevista à RTL, Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, falou sobre a situação mas não adiantou futura ação da Europa. Sem querer atribuir culpas aos Estados Unidos, que se retiraram do país após uma presença de 20 anos, Asselbon diz que pode ter sido "prematuro mas só a história o dirá".

Com a transição de poder confirmada, o ministro espera que esta aconteça "sem derramamento de sangue". Após a fuga do Presidente Ashraf Ghani, a tomada de Cabul aconteceu sem incidentes. Asselborn lembra que as "tropas não estariam preparadas para lutar contra os talibãs" e que deve ter havido infiltrados no Governo para facilitar o processo.

Olhando para o futuro, é preciso assegurar que "mantemos a nossa influência junto dos Talibãs. Devem ser informados de que as regras internacionais não podem ser espezinhadas".



Na semana passada, o ministro criticou os países da UE, incluindo a Alemanha, que querem manter deportações para o Afeganistão, apesar dos atuais acontecimentos. "Não há garantia de que estas pessoas não cairão nas mãos dos talibãs", lembrou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, revelou preocupação com as mulheres e meninas do Afeganistão, depois de os talibãs terem ocupado, este domingo, a capital, Cabul, e prepararem-se para tomar oficialmente o poder e os destinos do país.







