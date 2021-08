Os últimos soldados luxemburgueses regressaram do Afeganistão em maio deste ano.

Tomada de poder

18 anos, 333 soldados, nenhuma morte. A presença do Luxemburgo no Afeganistão

Foram quase 20 anos de presença luxemburguesa no Afeganistão, que terminou em maio passado. Após a ocupação dos Estados Unidos, em 2001, na sequência dos ataques do 11 de setembro, a NATO enviou um contingente de vários países, da qual o Luxemburgo fez parte.

Em março de 2019, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, visitou as tropas luxemburguesas no Afeganistão. Crédit : NATO

Em 18 anos, foram organizadas 49 missões militares com a bandeira luxemburguesa, onde participaram no total 333 homens e mulheres que se juntaram às operações da Força Internacional de Assistência à Segurança ou à missão de Apoio Resoluto.

Durante este período não houve mortes a lamentar para o Luxemburgo, bem diferente dos EUA. Desde a chegada ao país, em 2001, 2.400 soldados americanos perderam a vida em solo afegão e 20.700 ficaram feridos.

As forças internacionais estavam no Afeganistão desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.



Após a retirada das tropas internacionais, os talibãs tomaram a capital afegã sem resistência no domingo passado e preparam-se agora para formar Governo no país. A decisão tomada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, está a ser criticada por vários, incluindo os próprios democratas.

Atualmente, há soldados luxemburgueses em três missões no estrangeiro: Iraque, Mali e na bacia mediterrânica.









