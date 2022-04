No próximo dia 25 de Abril - amarga ironia - podemos vir a acordar em pleno pesadelo.

Presidenciais em França

Tive um pesadelo chamado Presidente Le Pen

Hugo GUEDES PINTO No próximo dia 25 de Abril - amarga ironia - podemos vir a acordar em pleno pesadelo.

1.º de Maio de 1974. Portugal acordava estremunhado da longa noite fascista, e aquele primeiro Dia do Trabalhador em liberdade ainda hoje é recordado de forma quase mítica por quem o viveu: a euforia, a unidade, a sensação de que repentinamente tudo era possível.

Apenas quatro dias depois, a França escolheu nas urnas o presidente que sucederia a Georges Pompidou, morto repentinamente. Na eleição mais renhida de sempre, o país dividiu-se ao meio entre o conservador Giscard d’Estaing e o candidato da união das esquerdas, um tal François Mitterrand. Este ganha a primeira volta; Giscard vence a segunda por margem mínima, e é eleito.

Entre os 12 candidatos iniciais ao cargo, há também um antigo criminoso de guerra na Argélia que acaba de criar um partido para alimentar as suas ambições pessoais: a Frente Nacional. Mas a agenda de extrema-direita de Jean-Marie Le Pen só convence uns ridículos 0,75% dos eleitores.

(...) É precisamente isto que, ao melhor estilo da tradição 'dégagiste', uma parte da França deseja irresponsavelmente: rua com Macron, que se lixe a Europa, acabe a globalização, desapareça tudo o que eu não compreendo, e que não fique pedra sobre pedra.

Os tempos mudaram muito desde então, e a França com eles. Le Pen pai viria a candidatar-se mais quatro vezes e em todas andou perto dos 15%, algo que em 2002 até lhe permitiu disputar a segunda volta contra Chirac. Tudo isto, claro, foi antes de ser expulso do próprio partido pela filha, desejosa de (peço emprestada uma expressão idiomática à língua inglesa) "pôr batom nos lábios do porco" - sendo o 'porco' as ideias da Frente Nacional e o batom a suavização do discurso, emprestando-lhe uma aura de respeitabilidade.

As palavras racistas, anti-semitas e chauvinistas de Jean-Marie não davam jeito, pois funcionavam como desmaquilhante. O batom funcionou, mas ainda mais eficazes foram os milhões vindos da Rússia (mais recentemente, da Hungria) em forma de 'empréstimos' para a obtenção de cada vez mais influentes resultados eleitorais.

Depois do Brexit, de Trump, de Salvini, de Orbán, da AfD, de Bolsonaro, do Vox e de outros 'activos' na política e nos media que Putin foi financiando pelo Ocidente, Marine Le Pen pode ser a jóia da coroa da sua colecção de troféus, a sabotadora que fará ruir o pilar que a França significa para a construção europeia.

Sim, porque empossar Le Pen como presidente francesa seria uma machadada brutal - e mesmo talvez fatal - no projecto de uma Europa unida. É precisamente isto que, ao melhor estilo da tradição dégagiste, uma parte da França deseja irresponsavelmente: rua com Macron, que se lixe a Europa, acabe a globalização, desapareça tudo o que eu não compreendo, e que não fique pedra sobre pedra. Pior: quando a frente comum ocidental é a única esperança de derrotar o ditador sanguinário de Moscovo, teríamos aos comandos da República da "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" alguém que é tão subserviente a Putin que faz brochuras eleitorais com fotos dos dois cumprimentando-se; alguém que é contra a NATO e a UE, xenófoba e discriminatória, ignorante das alterações climáticas. Tenho dificuldades em imaginar o mundo após cinco anos de um mandato destes, mas de certeza que não será um lugar funcional, feliz ou em paz.

No próximo dia 25 de Abril - amarga ironia - podemos vir a acordar em pleno pesadelo. As chaves deste jogo perigoso estão agora na mão (do que restou) da esquerda francesa.

