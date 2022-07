Um homem foi detido e as autoridades estão a tentar descobrir se existem outros suspeitos envolvidos.

Crime

Tiroteios causam várias vítimas no Canadá. Alvos seriam os sem-abrigo

“Várias vítimas” foram registadas na manhã desta segunda-feira no centro de uma cidade a oeste do Canadá após “vários tiroteios”, anunciou a polícia, que prendeu um suspeito.

"Houve várias vítimas e vários tiroteios", disse Rebecca Parslow, porta-voz da polícia canadiana em Langley, perto de Vancouver, à AFP. Não se sabe, até ao momento, se alguma das vítimas morreu.

“Um homem está detido”, disse a responsável, acrescentando que a polícia está a tentar descobrir se existem outros suspeitos envolvidos no ataque.

De acordo com a comunicação social do Canadá, o homem pode ter tido como alvo deliberado a população sem-abrigo da cidade.

Uma mensagem de alerta foi transmitida por volta das 6h15, horário local (13h15 GMT) mencionando “várias cenas de crime no centro de Langley”, uma cidade com cerca de 130.000 habitantes e localizada a cerca de quarenta quilómetros a sudeste de Vancouver.

Na mensagem difundida, as autoridades indicaram ter tido uma "interação com um suspeito sem saber se outros estariam envolvidos". Um segundo alerta foi enviado uma hora depois, explicando que o suspeito já não representava "uma ameaça", mas com um apelo para que os moradores se mantivessem afastados dos locais dos tiroteios.





A mensagem de alerta inicial descrevia o suspeito como um homem caucasiano, de cabelos escuros.

