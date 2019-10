O atirador feriu duas pessoas e foi imobilizado pelos convidados até à chegada da polícia. As motivações do suspeito ainda são desconhecidas.

Tiroteio numa igreja dos EUA quando se celebrava um casamento

Um homem abriu fogo hoje numa igreja de uma pequena cidade do Estado norte-americano de New Hampshire, ferindo várias pessoas antes de ser detido pelas autoridades, indicou a polícia local.

O tiroteio ocorreu na igreja New England Pentecostal Church, em Pelham, pequena cidade com 14 mil habitantes localizada no Estado rural de New Hampshire.



No momento do tiroteio estava a celebrar-se um casamento dentro na igreja, informou a polícia de Pelham. "Os oficiais iniciais chegaram ao local três minutos após a chamada e viram que duas pessoas tinham sido baleadas e estavam feridas dentro da igreja", relata o comunicado da polícia.

O suspeito do ataque foi imobilizado pelos convidados do casamento que aguardavam a chegada da polícia. Os agentes prenderam o suspeito e prestaram assistência médica aos feridos. Os bombeiros de Pelham transportaram depois os dois baleados para o hospital. De acordo com a polícia local, "a investigação preliminar do caso indica que este incidente não parece ser um evento aleatório".

Até ao momento, a polícia não indicou ainda as motivações do atirador, nem se houve mais feridos.