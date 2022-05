O alegado atirador, de 21 anos, feriu uma funcionária da escola, mas foi detido no local.

Bremerhaven

Tiroteio numa escola da Alemanha faz um ferido

Maria MONTEIRO O alegado atirador, de 21 anos, entrou esta quinta-feira numa escola em Bremerhaven, no norte do país, e feriu uma funcionária, mas foi detido no local. Este é mais um episódio na recente série de tiroteios ou tentativas de tiroteios em estabelecimentos de ensino na Alemanha.

O alegado agressor de 21 anos entrou no liceu Lloyd com uma besta e uma pistola, de acordo com o jornal alemão Bild.



A polícia da cidade portuária com cerca de 100 mil pessoas foi alertada por uma aluna que, após ouvir tiros na escola, que é frequentada por mais de 1000 estudantes, fez a chamada a partir da casa de banho, segundo o website Nord24.

De acordo com o Bild, foram acionados as forças especiais da polícia para efetuar uma busca completa aos edifícios. As autoridades recorreram ao Twitter para avisar a comunidade escolar de que a situação estava "sob controlo".

"Os estudantes estão com os seus professores nas salas de aula", declararam as autoridades. Esta quinta-feira, havia menos alunos na escola que o habitual, devido aos exames do bacharelato, que estão a decorrer.

Ataque reacende debate sobre legislação

Os investigadores ainda não estabeleceram a razão por trás do tiroteio, mas o procurador Oliver Constien mencionou que "as disposições psicológicas" do jovem podem tê-lo incitado a levar a cabo este ato de violência.

Este ataque é o último de uma série de recentes tiroteios ou tentativas de tiroteio e desencadeou um aceso debate no país sobre a necessidade de restringir ainda mais as leis relativas à posse de armas de fogo.

Segundo a AFP, a legislação alemã é uma das mais rigorosas da Europa, tendo sido endurecida após dois ataques a escolas em Erfurt, em 2002, no oeste do país, e em Winnenden, em 2009, no sudoeste.

A lei determina que qualquer pessoa com menos de 25 anos tem de se submeter a um exame psiquiátrico antes de solicitar uma autorização de porte de arma.

Apesar das leis se terem tornado mais apertadas, atos como o desta quinta-feira continuam a persistir. Em 2016, nove pessoas morreram num tiroteio num centro comercial de Munique.

Polícia alemã em alerta nos últimos meses

Em janeiro desde ano, um estudante foi morto e três ficaram feridos num tiroteio numa sala de conferências na Universidade de Heidelberg, no sudoeste do país.

Esta quinta-feira, num outro incidente, a polícia de Leipzig anunciou a detenção de um jovem de 21 anos que tinha colocado imagens dele próprio no Snapchat em que se mostrava com uma arma e fazia ameaças.

As autoridades alemãs foram notificadas pela rede-social norte-americana e apressaram-se a intervir, acabando por verificar que o rapaz tinha uma arma de ar comprimido, que geralmente utiliza projéteis de plástico, e que não constituía uma ameaça real à segurança pública.

Na semana passada, a polícia de Essen disse que impediu um ataque à bomba a uma escola depois de deter um rapaz de 16 anos suspeito de estar a planear um "ataque terrorista nazi". As autoridades encontraram 16 bombas-tubo e material antissemita e antimuçulmano no quarto do adolescente.

