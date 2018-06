Situação verificou-se num jornal local de Annapolis, no Maryland, a cerca de meia hora de Washington. Um suspeito está detido.

Tiroteio num jornal dos EUA provoca pelo menos cinco mortos

As autoridades locais de Annapolis, no Maryland, a cerca de meia hora de Washington, confirmaram que o tiroteio verificado na redação do jornal The Capital Gazzete causou pelo menos cinco mortos, além de vários feridos, estando um suspeito detido.

Na sua conta do Twitter, o jornalista Phil Davis, que trabalha no referido jornal, revelou que um indivíduo armado com uma pistola "abriu fogo contra diversos funcionários", rejeitando referir-se ao número de vítimas mortais, mas admitindo que a situação era "grave".

Também através do Twitter, Donald Trump reagiu algumas horas depois do tiroteio, salientando que os seus pensamentos e orações estavam com as famílias das vítimas.

The Capital Gazzete é um dos mais antigos jornais norte-americanos, tendo nascido em 1727.