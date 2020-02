"Um homicida maléfico abriu fogo contra a fábrica de cerveja Molson Coors, retirando a vida a cinco pessoas", confirmou o Presidente norte-americano Donald Trump.

Tiroteio nos EUA faz cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram num tiroteio numa cervejaria na cidade de Milwaukee, no Wisconsin. O balanço foi confirmado pelo pelo presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa sobre o coronavírus.

AFP

"Um homicida maléfico abriu fogo contra a fábrica de cerveja Molson Coors, retirando a vida a cinco pessoas. É algo terrível e os nossos corações estão com as pessoas de Wisconsin", comunicou Donald Trump que já deu as condolências às famílias.

O ataque que obrigou as autoridades a abrir um inquérito aconteceu ao início da tarde nas instalações da fábrica onde trabalham cerca de 600 pessoas. Segundo o autarca, Tom Barret, o atirador também terá morrido.



AFP

Nas redes sociais, a polícia local não revelou quaisquer detalhes limitando-se a informar que não havia nenhuma ameaça ativa.

O jornal local Milwaukee Journal Sentinel diz que se trata do 11° tiroteio com múltiplas vítimas no estado de Wisconsin nas últimas décadas.