Um tiroteio fatal na Califórnia fez quatro vítimas mortais, entre elas, uma criança, na passada quarta-feira. O atirador foi ferido e levado para o hospital.

Tiroteio nos Estados Unidos. Quatro mortos, incluindo uma criança

O incidente ocorreu num prédio de escritórios na quarta-feira em Orange, na Califórnia, a cerca de 50 quilómetros de Los Angeles.

A polícia foi chamada ao local por volta das 17h30 mas não chegou a tempo de impedir a morte de quatro pessoas, incluindo uma criança cuja idade não foi revelada. Uma quinta estará no hospital em estado grave. O atirador também foi transportado para o hospital com ferimentos de bala, após tiroteio com as autoridades.

Segundo o Los Angeles Times, existe uma dúzia de negócios a funcionar no edifício, incluindo uma seguradora, um terapeuta de casal, uma loja de reparação de telemóveis, um terapeuta da fala e várias imobiliárias. Apesar de ter recusado identificar o escritório em concreto em que os tiros começaram, Jennifer Amat, a porta-voz do departamento de polícia local, avançou aos jornalistas que depois de se ter iniciado no interior do edifício, a agressão continuou numa área de pátio.

"Estou profundamente triste com as notícias de um tiroteio em massa no Condado de Orange, e mantenho as vítimas e os seus entes queridos nos meus pensamentos à medida que nos chegam mais informações. A minha equipa e eu vamos continuar a acompanhar de perto a situação", escreveu no Twitter Katie Porter, representante do distrito no Congresso.





