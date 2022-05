O atirador, que antes de se deslocar até à escola baleou a própria avó, abalroou um veículo perto do estabelecimento de ensino e depois barricou-se numa sala de aula onde atirou, a matar, na direção de alunos e professores.

Tiroteio no Texas. Vítimas foram barricadas numa sala de aula

As vítimas mortais do mais recente trágico tiroteio numa escola dos EUA foram barricadas numa sala de aula, de acordo com informações da polícia. Foi assim que o adolescente de 18 anos - que foi abatido pela polícia no local - conseguiu matar 18 crianças e pelo menos dois adultos, uma vez que se desconhece se no balanço das 21 vítimas está incluído o atirador.

Segundo a polícia, citada pela BBC, as autoridades tentaram partir as janelas dessa mesma sala de aula para evitar o massacre na escola primária situada na cidade de Uvalde.



Segundo declarações do tenente Chris Olivarez à NBC, "oficiais da escola e agentes do Estado foram os primeiros a chegar ao local. Ouviram tiros na sala de aula e tentaram entrar, mas foram recebidos com tiros do atacante. Alguns deles foram baleados", descreveu o tenente. "Começaram então a partir janelas, tentando evacuar crianças e professores", referiu.



O atirador, que antes de se deslocar até à escola baleou a própria avó - vivia com os avós e frequentava uma escola secundária da zona - abalroou um veículo perto do estabelecimento de ensino e depois barricou-se numa sala de aula onde atirou, a matar, na direção de alunos e professores.

Segundo a polícia, o corpo de uma professora, encontrada sem vida no interior da sala de aula, foi encontrado numa posição protetora em relação às crianças.

As reações à tragédia chegaram de todo os cantos do mundo - Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, país que enfrenta uma guerra mortífera há três meses, enviou condolências às famílias das vítimas.

Mas as reações internas têm sido de choque e de apelo a que se mude urgentemente a lei das armas para que tragédias destas não se voltem a repetir.

"Temos outro Sandy Hook", disse o senador do Connecticut, Chris Murphy, referindo-se ao tiroteio de 2012 na Sandy Hook Elementary School, no estado que representa, onde 20 das 26 vítimas mortais desse ataque, realizado por um jovem de 20 anos, tinham entre cinco e seis anos.

Falando no senado norte-americano, Murphy acusou os seus colegas de complacência [com os ataques] e implorou que fosse aprovada uma legislação de controlo de armas.

Os apelos para a mudança na lei das armas chegam de todas as áreas, também do desporto, como foi o caso do treinador dos Warriors. "Quando é que vamos fazer alguma coisa?", questionou, depois de se recusar a falar sobre basquetebol durante uma conferência de imprensa. Steve Kerr fez um discurso emocionado condenando a violência armada nos EUA.









