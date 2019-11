Atirador suicidou-se. As autoridades estão a investigar as motivações do ataque.

Tiroteio em universidade russa. Um morto e três feridos

Um estudante morreu e três ficaram feridos, na manhã desta quinta-feira, numa universidade russa quando um outro aluno disparou contra os colegas, de acordo com as autoridades policiais.

O Comité de Investigação do estado de Blagoveshchensk, perto da fronteira com a China, indicou que o estudante de 19 anos levou uma arma de caça para a sala de aula e atirou sobre os colegas, tendo de seguida se suicidado.

Desconhece-se ainda o que motivou o estudante a fazer os disparos.

Embora os tiroteios em escolas sejam relativamente raros na Rússia, houve vários ataques violentos de estudantes nos últimos anos.

A universidade foi evacuada e as aulas suspensas. Dois estudantes feridos foram operados num hospital local e um deles permanece em estado crítico.

A polícia está a investigar o ataque.

