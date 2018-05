Dois polícias e um transeunte foram vítimas de um atacante que entretanto foi neutralizado. Ato investigado como ação terrorista. RTBF refere que o agressor foi morto pelas autoridades, mas outros meios indicam que se terá suicidado.

Tiroteio em Liège provoca três mortos e dois feridos

Dois agentes policiais e um transeunte foram mortos em Liège por um atacante que, entretanto, se terá suicidado ou terá sido morto pelas autoridades, segundo refere a cadeia televisiva RTBF. O ato está, entretanto, a ser investigado como ação terrorista.



De acordo com relatos da imprensa belga e da agência France Presse, citando Catherine Collignon, porta-voz do Ministério Público, além das três vítimas mortais há ainda dois feridos. Jan Jambon, ministro do Interior, garantiu que a situação está controlada.

O diário Le Soir conta que o atacante terá sido "interpelado por um controlo policial de rotina", numa operação em que começou por reagir com uma arma branca e, apoderando-se de uma pistola, abriu fogo de imediato. Depois de matar dois polícias e um jovem de 22 anos que circulava de carro, o agressor iniciou uma fuga em que ainda terá chegado a fazer uma refém.

Depois refugiou-se num edifício de seis andares que a polícia cercou. Mais tarde, as autoridades divulgaram a informação de que fora neutralizado e que a mulher estava sã e salva. O diário Libre Belgique relata que terá gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande) antes de morrer.



A cidade de Liège já fora cenário de um tiroteio semelhante, em 2011, do qual resultaram quatro mortos e uma centena de feridos. O atacante em causa, nessa altura, também se suicidou após a ação.