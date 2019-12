A situação está controlada e não houve feridos, afirmam as autoridades. O cruzamento ao pé do monumento do Checkpoint Charlie foi isolado.

Tiroteio em Berlim. Polícia avança que terá sido tentativa de assalto

Ana Patrícia CARDOSO A situação está controlada e não houve feridos, afirmam as autoridades. O cruzamento ao pé do monumento do Checkpoint Charlie foi isolado.

A polícia alemã avançou no Twitter que está uma operação policial em curso no depois de uma pessoa ter disparado numa loja, numa tentativa de assalto.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

O jornal Berliner Kurier adiantou que o cruzamento entre a Friedrichstrasse e a Kochstrasse, perto do Checkpoint Charlie, foi isolado. Este é um local onde passam muito turistas.



Os polícias armados estão alegadamente a vigiar casas circundantes e não há ambulâncias no local.

[Em atualização]