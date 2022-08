Um homem foi detido hoje por suspeita de disparos no principal terminal do aeroporto da capital australiana.

Tiros no aeroporto de Camberra obrigam à evacuação do terminal

Lusa Um homem foi detido hoje por suspeita de disparos no principal terminal do aeroporto da capital australiana.

Um homem foi preso hoje por suspeita de ter disparado vários tiros no terminal principal do aeroporto da capital australiana, Camberra, que foi evacuado, disse a polícia australiana.

"O terminal do aeroporto de Canberra foi evacuado por precaução e a situação no aeroporto está sob controlo", disse a polícia, num comunicado, que não mencionou a existência de feridos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um agente policial a imobilizar um homem, no chão, dentro do terminal, enquanto os alarmes soavam no principal aeroporto da capital australiana.

Vários disparos

Do lado de fora, vários buracos de bala eram visíveis na fachada de vidro do aeroporto, segundo imagens transmitidas pela televisão pública australiana ABC.

"A polícia foi notificada (...) após relatos de tiros no terminal principal", por volta das 13h30 (04h30 em Lisboa), disse a polícia em Camberra.

“Pouco tempo depois, uma pessoa foi presa e uma arma de fogo foi confiscada”, acrescentou a polícia, que acredita que o homem agiu sozinho.

Segundo o jornal australiana Sydney Morning Herald, funcionários de companhias aéreas informaram os familiares de passageiros que todos aqueles que estavam no interior de aviões quando o edifício foi evacuado irão permanecerão nos aviões até ordem em contrário.

A polícia disse que está já em andamento uma investigação policial ao incidente.

