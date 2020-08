Homem de 33 anos, que já tinha cumprido pena por tráfico, associação criminosa e posse ilegal de arma, foi detido esta terça-feira.

Tio acusado de violar e engravidar menina de 10 anos foi detido

Acusado de violar, ao longo de quatro anos, e engravidar uma criança de 10 anos, o homem de 33 foi detido na madrugada desta terça-feira, segundo a Polícia Civil e o governador do estado de Espírito Santo.

“A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje”, fez saber, Renato Casagrande, numa publicação no Twitter.



Histórico criminal

Foragido desde 12 de agosto, quando foi indiciado pelos crimes de "ameaça e estupro de vulnerável", o tio da menina que incendiou o debate sobre o aborto no país, terá fugido para o sul da Bahia, refugiando-se depois na região de Belo Horizonte. Segundo a revista Veja, o homem terá sido encaminhado para um estabelecimento prisional na Região Metropolitana de Vitória, capital de Espírito Santo.

O jornal Estado de Minas, acrescenta que o "ex-presidiário" já chegou a cumprir pena por tráfico de droga, associação criminosa e posse ilegal de arma.



