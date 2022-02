A popular aplicação de encontros associou-se à 'A Voté', organização de defesa dos direitos civis, para levar a geração Z às urnas em abril.

Tinder caça voto dos jovens franceses

Maria MONTEIRO A 'dating app' mais popular do mundo associou-se à 'A Voté', organização de defesa dos direitos civis, para levar a geração Z às urnas em abril. Em 2017, os jovens entre 25 e 29 anos constituíam 51% dos 7,6 milhões de franceses incorretamente inscritos para votar.

A partir desta quinta-feira e até 8 de abril, os utilizadores da aplicação Tinder em França, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, vão passar a ver o anúncio que quer fazer um match entre a geração Z e o voto.

A campanha aparecerá sob a forma de uma placa de vídeo swipe, dividida em quatro partes, enquanto estiverem a arrastar os demais perfis para a esquerda ou para a direita.

Os jovens Z (nascidos entre a segunda metade dos anos 90 até o início de 2010). serão, assim, direcionados para o site da 'A Voté', organização não-governamental de defesa dos direitos civis e do progresso democrático, onde poderão encontrar instruções específicas sobre o processo de registo nos cadernos eleitorais.

Esta não é a primeira vez que o Tinder se associa a um ato eleitoral. Já o tinha feito em 2020 e 2021, nas eleições nos Estados Unidos e na Alemanha, respetivamente.



Inscrição incorreta triplica abstenção

"Precisamos de aproximar a democracia dos jovens, visto ser uma faixa etária na qual se formam opiniões e se discutem vários temas", explicam os co-presidentes da ONG, Flore Blondel-Goupil e Dorian Dreuil, citados pela AFP.

Em França, a participação política é amplamente prejudicada pela inscrição incorreta no ato eleitoral, atribuída em grande parte a pessoas que mudaram de casa e não atualizaram as suas informações para efeitos de inscrição nos cadernos eleitorais.

Dos 7,6 milhões de franceses que contribuem para estes números, 51% são jovens entre os 25 e 29 anos, segundo o trabalho de uma socióloga francesa Céline Braconnier.

Por outro lado, adverte 'A Voté', quem se regista incorretamente para votar "tem três vezes mais possibilidades de se abster", daí a importância de apelar à participação cívica e política da geração Z.

Polémica com jovens apoiantes de Macron

A iniciativa é uma espécie de reconciliação do Tinder com a política francesa, depois de ameaçar encerrar as contas utilizadas por ativistas do Jeunes avec Macron (JAM) — grupo que fez uma campanha semelhante nas aplicações Bumble e Grindr — para sensibilizar os 12 milhões de franceses não registados nas listas eleitorais para o fazer a tempo das presidenciais.

Os ativistas julgavam estar a cumprir as regras de utilização da plataforma mas, na altura, o Tinder acusou-os de criarem perfis propositadamente para servir fins políticos, algo que dizem ser expressamente proibido nos seus termos e condições.

Segundo o Le Figaro, o presidente do JAM, Ambroise Méjean, chegou mesmo a acusar a empresa de ter "uma ausência de sentido de democracia e cidadania". O diário francês revelou ainda que algumas destas contas ainda estão ativas.

