O secretário-geral da Fretilin agradeceu hoje a "grande responsabilidade" que o eleitorado timorense depositou no seu partido, o mais votado nas legislativas de sábado, comprometendo-se a dialogar com Xanana Gusmão e com quem queira apoiar o desenvolvimento do país.



"Tudo faremos para abraçar todos mas vamos continuar a trabalhar com Xanana Gusmão, essa figura incontornável desse país, no sentido de responder a esta mensagem clara do nosso povo", afirmou Mari Alkatiri, num discurso na sede da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) em Díli.

Na primeira declaração de um líder partidário depois das eleições de sábado - e quando a Fretilin lidera a contagem dos votos - Alkatiri disse que houve "uma luta renhida entre os dois grandes partidos" mas recordou que a Fretilin e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão "são partidos aliados".

Agora, contados os votos, "o povo transmitiu uma mensagem clara, de que quer que se continue a consolidar a paz e a estabilidade e que se continue com o programa de desenvolvimento para tirar o povo dessa situação de pobreza".

Quando estão contados 88,14% dos votos, a Fretilin lidera com 30,35% dos votos, à frente do CNRT com 27,88% dos votos, devendo ainda entrar no Parlamento Nacional deputados do Partido Democrático (PD), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Khunto.

Questionado pela Lusa se a abertura ao diálogo se limita a Xanana Gusmão ou se aceita falar com os restantes partidos, incluindo o PLP do ex-Presidente Taur Matan Ruak, o secretário-geral da Fretilin disse que todos são bem vindos.

"Agora a campanha acabou. Não existem adversários, existem só compatriotas que quiserem trabalhar juntos", disse, à Lusa numa conversa na sede do partido onde hoje dirigentes e apoiantes estão concentrados desde o fecho das urnas no sábado.

"Estar de braços abertos para incluir todos no processo de governação e de construção do país não significa que todos devem entrar para o governo. Por mim o Governo mais eficaz é sempre um governo pequeno", disse.

Questionado pela Lusa sobre se vai ou não ser primeiro ministro, Alkatiri disse que já solicitou ao secretário-geral adjunto do partido, José Reis, a marcação de uma reunião do Comité Central da Fretilin (CCF) a quem caberá tomar a decisão, dando-lhe a liberdade de escolher se aceita ou não liderar o executivo.

Mais do que uma declaração de vitória o discurso de Mari Alkatiri, em tétum e português, foi um convite "de braços abertos" ás restantes forças políticas que, disse, queiram juntar-se ao projeto de desenvolvimento do país.

Rodeado por centenas de dirigentes e apoiantes do partido, que depois o saudaram num misto de celebração e emoção - muitos choraram num momento que para a Fretilin marcar o regresso ao controlo do Governo, 10 anos depois - Alkatiri agradeceu a "maturidade" do povo timorense.

"Estas responsabilidade que o povo agora nos entrega será tratada com o maior sentido de responsabilidade. Por isso obrigado a todos", disse, explicando que em breve conversará com Xanana Gusmão com quem espera, no momento oportuno, fazer uma conferência de imprensa conjunta.

Alkatiri disse que o voto do eleitorado na Fretilin é um sinal do que o partido fez na campanha mas é também uma declaração de apoio "aos que trabalharam muito para garantir a estabilidade e a paz em Timor-Leste" e para "permitir o desenvolvimento do país".

"Tentámos convencer o povo e o povo ouviu-nos. O povo não deu a maioria absoluta a ninguém e temos que respeitar a vontade do povo", disse.

"Deu maioria simples à Fretilin, reconhecendo a capacidade, os valores e os princípios da Fretilin", disse ainda.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.