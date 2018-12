Primeira-ministra recebeu 200 votos favoráveis e 117 contra. "Temos de prosseguir com o Brexit", reagiu a líder do Partido Conservador.

Theresa May sobrevive a moção de censura do seu partido

Theresa May recebeu 200 votos a favor e 117 contra, sobrevivendo à moção de censura que o Partido Conservador lhe movera. Na reação ao resultado da moção de censura, May, que afirmara antes da votação não estar disposta a candidatar-se às eleições de 2022, reconheceu depois que "um número significativo" de deputados quis afastá-la da liderança, mas não se desviou do seu principal objetivo. "Temos de seguir em frente com o Brexit", disse.

Falando à porta do número 10 de Downing Street, May acrescentou: "Vamos levar a bom porto o Brexit. Unir o país de novo. Isto deve começar em Westminster. Com os políticos unidos".

Quanto às dúvidas sobre o 'backstop', mecanismo de salvaguarda para impedir o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após a saída do Reino Unido da União Europeia, May sublinhou que tentará concessões dos parceiros europeus. "Vou ao Conselho Europeu pedir que sejam levadas em conta as preocupações dos membros do Parlamento", resumiu.

