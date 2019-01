Theresa May apresenta segunda-feira Plano B para o 'Brexit' no parlamento britânico

Mais de 100 mil manifestantes são esperados numa “Marcha pelo Futuro” no sábado, partindo de Hyde Park em direção ao parlamento britânico, para reivindicar um referendo sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. O mayor de Londres, Sadiq Khan, a cozinheira Delia Smith e a empresária e membro do painel do programa de TV Dragon’s Den, Deborah Meaden, são algumas das personalidades que deram o seu apoio ao evento.