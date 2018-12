Theresa May anuncia que se vai demitir antes das eleições de 2022

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje perante os deputados do partido Conservador que pretende abandonar o cargo antes das eleições legislativas de 2022, de acordo com vários testemunhos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje perante os deputados do partido Conservador que pretende abandonar o cargo antes das eleições legislativas de 2022, de acordo com vários testemunhos.

"Ela disse que não tinha a intenção de conduzir [o partido] nas eleições de 2022", revelou o deputado Alec Shelbrooke e outros parlamentares à porta da sala onde o grupo parlamentar está reunido para votar a moção de censura que uma parte deles pediu devido à falta de confiança na sua estratégia para o 'Brexit'.

Antes da moção de censura, que é decidida por votação secreta entre as 18:00 e as 20:00, devendo o resultado ser anunciado pouco depois, May fez um pequeno discurso e respondeu a perguntas dos presentes. Quando entrou, May foi recebida com gritos e palmadas fortes nas mesas, uma reação normal, mas cujo volume varia de acordo com a situação em que a reunião decorre, e que normalmente é interpretado como um sinal de apoio.

Alguns meios de comunicação britânicos indicaram que um grande número de deputados manifestou publicamente o seu apoio à primeira-ministra, podendo contribuir para evitar uma derrota no voto de confiança. A decisão sobre se Theresa May se mantém na liderança ou deixou de merecer a confiança dos deputados é ditada de acordo com a resposta que reunir pelo menos metade dos votos mais um, ou seja 159.

Se a primeira-ministra britânica vencer, fica imune durante um ano a nova contestação interna, embora uma vitória por uma margem curta possa fazer com que coloque o lugar à disposição. Se a também a líder dos 'tories' perder, é afastada e inicia-se uma corrida para a sucessão, que só pode ter como candidatos deputados eleitos pelo partido Conservador propostos por colegas.

