Texas. Criança de três anos morre ao disparar arma acidentalmente

Ana Patrícia CARDOSO

Sábado passado tinha tudo para ser mais um dia de festa mas o desfecho foi outro. Uma criança de três anos morreu com um tiro no peito, em Montgomery, Texas, nos Estados Unidos.

O rapaz terá encontrado a arma no chão, caída do bolso de um dos convidados e terá disparado contra si sem querer, adiantam as autoridades, citadas pelo The Insider. A vítima chegou a ser levada para um quartel de bombeiros próximo mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a associação "Everytown for Gun Safety", citada pela RTL, em 2020 97 crianças morreram em tiroteios acidentais em todo o país. Ao todo houve pelo menos 229 casos reportados.





