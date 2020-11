Presidente francês visita, esta quinta-feira, 5 de novembro, ponto de passagem na fronteira com o país vizinho, no âmbito da luta contra o terrorismo.

Terrorismo. Macron visita controlo fronteiriço com Espanha

Emmanuel Macron visita esta quinta-feira, 5 de novembro, ao final da manhã, a passagem de Perthus, da fronteira franco-espanhola, nos Pirinéus Orientais. A viagem do Presidente francês é dedicada ao "reforço dos controlos fronteiriços", no âmbito da luta contra a imigração ilegal e o terrorismo, refere a AFP.

Acompanhado pelo Ministro do Interior, Gérald Darmanin, e pelo Secretário de Estado para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, Macron visitará um posto de controlo fronteiriço para veículos que entram em território francês e o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Perthus (CCPD).

A Espanha é uma das principais portas de entrada para imigrantes ilegais em França, que chegam através da costa vindos do Norte de África.

O chefe de Estado francês apelou na terça-feira para uma resposta europeia comum contra o terrorismo. As declarações foram feitas sequência do ataque cometido por um terrorista islâmico, em Viena, na segunda-feira, que matou quatro pessoas e deixou outras 22 feridas, entre as quais um estudante luso-luxemburguês. Antes disso, França sofreu três ataques, incluindo o bárbaro assassinato do professor Samuel Paty por mostrar desenhos animados de Maomé.

Estes atentados recentes na Europa puseram em evidência as deficiências na cooperação europeia, particularmente no campo dos serviços de inteligência.

O ataque de Nice foi cometido por um jovem tunisino que tinha entrado, recentemente, de forma clandestina, em Lampedusa, Itália, e o ataque de Viena por um simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico, que os serviços secretos eslovacos tinham identificado, sem que o seu alerta tivesse sido dado às autoridades austríacas.

Para o governo francês, todos os países europeus são agora alvos potenciais. "A ameaça terrorista é forte (...) e afeta toda a Europa Ocidental", adverte o Ministro do Interior francês Gérald Darmanin.

Os 27 estão a tentar reforçar a sua cooperação neste domínio, seja sobre "posse de armas, financiamento do terrorismo, remoção de conteúdos terroristas da Internet, informação sobre passageiros de voos, ficheiros Schengen ou troca de informações judiciais com a Europol", disse à AFP Laurent Nunez, o coordenador nacional dos serviços secretos e da luta contra o terrorismo.

A Alemanha, que detém atualmente a presidência da União Europeia, colocou a luta contra o terrorismo na ordem de trabalhos de uma reunião de ministros do Interior a 13 de Novembro, em particular sobre a remoção de conteúdos terroristas online e a troca de informações de suspeitos identificados.





