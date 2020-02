Um dos suspeitos foi encontrado morto em casa.

Terror na Alemanha. Tiroteios fazem nove mortos e cinco feridos

Pelos menos nove pessoas morreram na sequência dos dois tiroteios que abalaram a cidade de Hanau, 25 quilómetros a leste de Frankfurt, na noite desta quarta-feira. Outras cinco pessoas ficaram feridas com gravidade.

De acordo com a imprensa germânica, o primeiro ataque aconteceu por volta das 21h quando os atacantes abriram fogo contra quem, por aquela hora, estava num bar de chachimbos de àgua no centro da cidade. Pouco depois, o cenário repetiu-se num bar com as mesmas características situado no bairro de Kesselstadt.

Esta madrugada, um dos suspeitos dos ataques foi encontrado morto em casa ao lado de um corpo não identificado. "O presumível autor foi encontrado sem vida, na sua residência em Hanau. As forças especiais de intervenção da polícia encontraram também outro corpo, no mesmo local. Neste momento, não há qualquer indicação de que existam outros autores", escreveu na rede social Twitter a polícia do estado de Hesse, onde se situa Hanau.





