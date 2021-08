Um sismo de magnitude 7,2 na escala Richter devastou, no sábado, em especial o sul do Haiti. Número de mortos ultrapassa os 700.

Portugueses "estão bem e não foram afetados pelo sismo" no Haiti, diz Governo

Todos os cidadãos portugueses que se encontram no Haiti "estão bem e não foram afetados pelo sismo", disse à Lusa o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas no domingo à noite.

Um sismo de magnitude 7,2 na escala Richter devastou, no sábado, em especial o sul do Haiti, agravando a já difícil situação do empobrecido país caribenho, também atingido pela pandemia da covid-19.

Contactada pela Lusa, fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas adianta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) "está a acompanhar a situação através da embaixada de Portugal em Havana".

Segundo a mesma fonte, já foi possível "apurar que todos os cidadãos nacionais que se encontram no Haiti estão bem e não foram afetados pelo sismo". O gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas não avança, no entanto, o número de portugueses que atualmente estão no Haiti.

O terramoto foi registado às 08:29 de sábado (14:29 no Luxemburgo), a cerca de 12 quilómetros da cidade de Saint-Louis du Sud, com epicentro de 10 quilómetros de profundidade, tendo sido sentido também na República Dominicana e em Cuba, segundo o Instituto de Investigação Geológica norte-americano (USGS, na sigla em inglês).

O número provisório de mortes causadas pelo sismo subiu para 724 e registaram-se até agora mais de 2.800 feridos, segundo a Proteção Civil do país.

