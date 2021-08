Pelo menos 304 pessoas mortos já foram confirmados pelas autoridades do país, que sofreu este sábado um abalo de magnitude 7,2.

Mais de 300 mortos no sismo que atingiu o Haiti

O terramoto que atingiu este sábado o Haiti já provocou, pelo menos, 304 mortes e deixou um rasto de destruição.

Um sismo de 7,2 graus de magnitude atingiu a costa do país, desencadeando uma série de réplicas que provocaram a derrocada de casas e a morte de centenas de pessoas, havendo ainda outras "centenas de feridos e desaparecidos", segundo informou ontem ao final do dia a protecção civil haitiana informou, citada pela AFP.

O terramoto atingiu 7,5 milhas a nordeste da cidade de Saint-Luis du Sud na península de Tiburon, sudoeste do país.

O Primeiro-Ministro Ariel Henry viajou para a região e declarou o estado de emergência, face a um cenário de casas desmoronadas, carros esmagados e hospitais a transbordar. O terramoto, e as réplicas que se seguiram, danificaram igrejas, hotéis, hospitais e lares, causando também um grande deslizamento de terras que bloqueou a estrada principal de Les Cayes para Jeremie, na ponta sudoeste da ilha.

11 Terramoto no Haiti Foto: AFP

Numa série de tweets, Henry apelou à solidariedade e prometeu "mobilizar todos os recursos da minha administração para ajudar as vítimas".

O tremor de terra de sábado teve lugar na mesma linha de falha que causou o devastador terramoto de 2010 que matou mais de 200 mil pessoas no Haiti, segundo o U.S. Geological Survey. "São prováveis elevado número de mortes e a catástrofe é generalizada", apontou o U.S. Geological Survey numa declaração no início do sábado, acrescentando que "acontecimentos passados com este nível de alerta exigiram uma resposta a nível nacional ou internacional".

O terramoto surge quando o Haiti - a nação mais pobre do continente americano - se prepara para a tempestade tropical Grace, que deverá varrer a Hispaniola na segunda-feira, e quando ainda está a recuperar do assassinato do Presidente Jovenel Moise, a 7 de julho.

"O terramoto de hoje é mais um revés para o Haiti para além da instabilidade política e do agravamento da violência, da covid-19 e da crescente insegurança alimentar. Estamos também à espera da tempestade Grace, na próxima semana, o que poderá tornar ainda mais difícil qualquer resposta", afirmou Cara Buck, a diretora interina da agência de ajuda humanitária Mercy Corps, numa declaração de Port-au-Prince.

Joe Biden, afirmou ontem que os EUA irão ajudar na reconstrução após o sismo. O presidente norte-americano nomeou Samatha Power, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), para coordenar a resposta do seu governo ao terramoto.

Entretanto, Samatha Power anunciou que já tinha uma equipa de "peritos no terreno, avaliando os danos e necessidades" no Haiti para "responder urgentemente a eles".

Segundo Joe Biden, a equipa "apoiará os esforços para quantificar os danos e salvar aqueles que ficaram feridos" e ajudará "aqueles que agora têm de reconstruir".

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também anunciou hoje que vai enviar apoio ao Haiti.

“Vamos apoiar com tudo o que sabemos fazer na Proteção Civil e com tudo que podemos", afirmou.

com agências

