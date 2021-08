A braços com uma crise humanitária, a mais recente provocada pelo sismo de 7,2 no fim de semana, vários países incluindo o Luxemburgo mobilizam-se para ajudar nas operações de salvamento e resgate.

Terramoto

Luxemburgo envia missão humanitária para o Haiti nos próximos dias

Catarina OSÓRIO A braços com uma crise humanitária, a mais recente provocada pelo sismo de 7,2 no fim de semana, vários países incluindo o Luxemburgo mobilizam-se para ajudar nas operações de salvamento e resgate.

Com o número de mortos a subir de dia para dia - o balanço mais recente dá conta de cerca de 1.500 - o Haiti, já a braços com uma crise agravada pela pandemia, necessita agora de mais apoio internacional após o terramoto do passado sábado.



Do Luxemburgo deverão partir membros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR) nos próximos dias integrados numa equipa internacional composta por vários países, incluindo EUA, Finlândia, Países Baixos, França, Espanha e Dinamarca. A missão partirá até ao final da semana.

"Não só teremos de tratar os feridos, mas também cuidar daqueles que não têm um teto sobre as suas cabeças... Temos a perícia, especialmente em termos de logística. Temos os conhecimentos e a logística para o fazer", refere o responsável pela missão grã-ducal da Cruz Vermelha, Brice Goedert.

Entre os luxemburgueses que se preparam para ajudar o povo do Haiti estão Nadine Conrardy, diretora do departamento Ajuda e Saúde, e Myriam Jacoby, gestora de projetos de ajuda internacional na Cruz Vermelha luxemburguesa. Para esta última trata-se da terceira missão na ilha situada nas Caraíbas, depois do sismo de 2010 e do furacão de 2016.

Também a Handicap Internacional (HI), já com presença no país, prevê enviar um reforço de elementos e meios nos próximos dias, refere o organismo em comunicado.



O Haiti já se confrontava com a pandemia da covid-19, a violência de gangues, a pobreza crescente e a incerteza política motivada pelo assassinato em julho do presidente Jovenel Moïsem. Depois do abalo do passado sábado, a situação pode agravar-se ainda mais com a aproximação da depressão tropical Grace, que deve chegar nas próximas horas. Estão previstos ventos e chuvas fortes, deslizamentos de terras e inundações repentinas.

Número de vítimas do sismo no Haiti elevado para 1.419 mortos Sismo de 7,2 na escala de Richter no fim de semana passado deixou cerca de 30 mil famílias sem abrigo, estimam as autoridades.

Associações apelam a donativos

Ao mesmo que prepara a missão no terreno a Cruz Vermelha do Grão-Ducado apela aos donativos dos cidadãos através da referência: CCP - IBAN: LU52 1111 0000 1111 0000 (com menção "Haiti 2021") ou diretamente através do site croix-rouge.lu.

Também a Caritas Luxembourg apela a donativos para ajudar as populações afetadas pelo sismo (CCPL - IBAN: LU34 1111 0000 2020 0000 - com a menção "Aide pour Haiti et Afghanistan".

De acordo com o balanço mais recente há cerca de 1.500 mortos e 30.000 famílias sem abrigo. O sismo, com a magnitude 7,2, destruiu mais de sete mil casas e provocou estragos em cerca de cinco mil. O abalo também destruiu ou causou estragos sérios em hospitais, escolas, instalações de empresas e igrejas.

