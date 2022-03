O encontro entre as delegações russa e ucraniana aconteceu na Bielorrússia. Espera-se agora um encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países marcado para quinta-feira, na Turquia.

Guerra na Ucrânia

Terceira ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia terminou com "ligeiros avanços"

A terceira ronda de conversações entre russos e ucranianos para tentar encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia realizou-se nesta segunda-feira à tarde, na Bielorrússia, perto da fronteira polaca.



De acordo com um vídeo publicado pelo negociador ucraniano Mykhailo Podoliak na rede social Twitter, houve apenas "ligeiros avanços positivos" na "logística dos corredores humanitários".

Podoliak disse ainda que "continuam as conversas intensivas sobre o bloqueio político de base dos regulamentos, juntamente com um cessar-fogo e garantias de segurança".



Espera-se que as conversações para um cessar-fogo continuem na quinta-feira, no encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e Ucrânia que terá lugar na Turquia.

O encontro entre Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba vai decorrer à margem do fórum diplomático de Antalya, que se realiza no fim de semana naquela cidade do sul da Turquia, na costa do Mediterrâneo.







