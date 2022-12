"O desenho está em bom estado e está nas mãos das autoridades policiais", revelou o governador de Kiev.

Ucrânia

Tentativa de roubo de obra de Banksy no subúrbio de Kiev

AFP "O desenho está em bom estado e está nas mãos das autoridades policiais", revelou o governador de Kiev.

Um grupo de pessoas tentou na sexta-feira roubar uma obra do famoso artista britânico Banksy, nos arredores de Kiev, disseram as autoridades locais.

"(Na sexta-feira) em Gostomel, um grupo de pessoas tentou roubar um desenho de Banksy. Recortaram o trabalho (feito) na parede de uma casa destruída pelos russos", anunciou o governador da região de Kiev, Oleksiy Kouleba.

AFP

A sua mensagem nas redes sociais foi acompanhada por uma fotografia mostrando uma parede com parte do seu revestimento exterior, tinta laranja, cortada. O desenho mostrava um indivíduo que usava uma máscara de gás, em pé sobre uma cadeira. Segundo o governador da região, "várias pessoas foram presas no local" pela polícia ucraniana e "o desenho está em bom estado e nas mãos das autoridades policiais".

O chefe da polícia da região de Kiev, Andriy Nebitov, disse que "foram identificadas oito pessoas". "Todos têm entre 27 e 60 anos de idade. São residentes de Kiev e Cherkassy", revelou, acrescentando que "foi aberta uma investigação preliminar sobre danos materiais.

Em meados de Novembro, Banksy publicou um vídeo na sua conta Instagram compilando as suas obras presentes na Ucrânia, incluindo uma de uma pessoa que usa uma máscara de gás em Gostomel, confirmando que ele era o autor. Alguns dos seus desenhos apareceram em Kiev e arredores no início de Novembro. "As obras de Banksy na região de Kiev estão sob protecção policial", avisou o governador da região.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.