O porta-voz do Governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, revelou hoje que o ataque à sede do executivo na terça-feira, por homens armados ainda por identificar, provocou 11 mortos, entre militares e civis.

Ataque armado

Tentativa de Golpe de Estado na Guiné-Bissau provocou 11 mortos

Lusa O porta-voz do Governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, revelou hoje que o ataque à sede do executivo na terça-feira, por homens armados ainda por identificar, provocou 11 mortos, entre militares e civis.

Entre as mortes estão sete pessoas, entre militares e paramilitares que se posicionaram em defesa dos elementos das autoridades políticas que se encontravam reunidos em Conselho de Ministros, na presença do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, adiantou Fernando Vaz.

Um polícia do grupo de insurgentes morreu também no ataque, bem como três civis, afirmou ainda o porta-voz do Governo guineense, que classificou o ato como "crime hediondo e inaudita tentativa de assassínio coletivo" de responsáveis do país.

O porta-voz do Governo guineense notou que o "sacrifício dos jovens que morreram não ficaram em vão".

Fernando Vaz enalteceu "o estoicismo e o sentido de dever constitucional" de jovens que se posicionaram ao lado das autoridades eleitas e acrescentou que o ataque foi "planeado com rigor" e teria contado com apoios de "pessoas com capacidade financeira".

O porta-voz do Governo guineense não deu mais pormenores sobre o assunto, mas salientou a "robustez e meios armados" utilizados pelos agressores para justificar a constatação.

Fernando Vaz disse que a intenção era "criar o caos, facilitar o caminho de imediato ao crime organizado internacional" e, desta forma, colocar em causa o trabalho de "refundação do Estado" em curso na Guiné-Bissau, através de ações do Governo e do Presidente do país.

Vários tiros foram ouvidos na terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.