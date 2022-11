Os lançamentos surgiram um dia depois de Pyongyang ter ameaçado tomar "medidas poderosas" se os EUA não parassem os exercícios militares com parceiros.

Coreias

Tensão sobe. Coreia do Norte dispara mais de 20 mísseis num só dia

A tensão entre as duas coreias voltou a aumentar nas últimas horas, com a Coreia do Norte a disparar 23 mísseis só esta quarta-feira. Um deles chegou mesmo a sobrevoar a fronteira náutica com a Coreia do Sul.

Os lançamentos surgiram um dia depois de Pyongyang ter ameaçado tomar "medidas poderosas" se os EUA não parassem os exercícios militares com parceiros, incluindo a Coreia do Sul, no que poderia ser um esforço de Kim para lançar as bases para o seu primeiro teste nuclear em cinco anos.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, chamou ao lançamento dos mísseis uma violação territorial, e o seu país respondeu algumas horas depois de terem sido disparados três mísseis ar-terra em águas internacionais ao lado da fronteira marítima da Coreia do Norte, conhecida como Linha do Limite Norte.

A Coreia do Sul também encerrou algumas rotas aéreas a leste da península por razões de segurança, disse o Ministério dos Transportes.



Os mísseis norte-coreanos foram disparados em lotes que incluíam quatro mísseis balísticos de curto alcance às 6:51 da manhã, três mísseis balísticos de curto alcance às 8:51 da manhã e 10 mísseis de vários tipos disparados às 9:12 da manhã, disse o Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O responsável confirmou que outros seis mísseis terra-ar foram disparados mais tarde e que Pyongyang também disparou cerca de 100 projéteis de artilharia para uma zona tampão marítima ao largo da costa leste.

Um dos mísseis disparados por volta das 8:51 da manhã caiu em águas internacionais a cerca de 26 quilómetros a sul da fronteira marítima conhecida como Linha Limite Norte, afirmou.

Desde 5 de junho deste ano que a Coreia do Norte não disparava tantos mísseis num só dia.



Provocação "sem precedentes"

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o Ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano Park Jin discutiram os lançamentos e condenaram o que consideravam uma provocação militar "sem precedentes", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul, em comunicado.

Os mísseis desencadearam o primeiro alerta de ataque aéreo de sempre na ilha de Ulleung, na Coreia do Sul. A última vez que um aviso deste tipo tinha sido emitido foi em 2016.

A Coreia do Sul protestou ainda contra os lançamentos que acontecem durante o período de luto nacional pelas 156 pessoas mortas numa debandada num desfile na Halloween na capital Seul durante o fim de semana passado.

Os EUA e a Coreia do Sul iniciaram esta semana exercícios aéreos conjuntos para "aperfeiçoar as suas capacidades em tempo de guerra". Os exercícios de treino juntaram-se a uma série de outras manobras conjuntas em terra, mar e ar nas últimas semanas, alguns dos quais incluíram também o Japão, que levaram a queixas e provocações de Pyongyang.



Desde o final de setembro, quando um conjunto de navios porta-aviões USS Ronald Reagan se encontrava na região para exercícios, a Coreia do Norte disparou a maior quantidade de mísseis sob o comando de Kim. Os EUA, Japão e Coreia do Sul advertiram que Kim Jong-un poderia em breve aumentar ainda mais a fasquia com um teste nuclear, que seria o seu primeiro em cinco anos.

Washington, Tóquio e Seul prometeram uma punição severa e coordenada se Pyongyang acionar um dispositivo atómico, o que constituiria uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

